7 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßte die Gäste auf der Stallwächterparty. Foto: dpa/Carsten Koall

Bei der 58. Stallwächterparty lautet das Motto Künstliche Intelligenz. Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekommt zu seiner Zufriedenheit demonstriert, dass Simultanübersetzer doch ganz gut funktionieren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Bemerkung konnte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach dieser Woche nicht verkneifen: „Künstliche Intelligenz wird in all unsere Bereiche eintreten, sie wird sie verwandeln“, sagte der Grünenpolitiker am Donnerstagabend bei der traditionellen Stallwächterparty in der Landesvertretung in Berlin. Man könne sie für fast alles nutzen, sagte er, schränkte mit einem Schmunzeln aber ein: „Für eines allerdings nicht: für Französisch-Unterricht“. Kretschmann hatte in dieser Woche viel Schelte einstecken müssen für die Aussage, nicht jeder müsse ein bisschen französisch können, weil das in ein paar Jahren digitale Simultanübersetzer übernähmen.