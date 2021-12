1 Dicht an dicht – was tausende freilaufende Hühner im Landkreis eigentlich gar nicht gewohnt sind, ist jetzt Alltag im Hühnerstall. Foto: Kästle

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die grassierende Geflügelpest lässt keinen Freigang für das Geflügel in weiten Teilen des Schwarzwald-Baar-Kreises zu. Da lässt der Stallkoller nicht lange auf sich warten.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Zahlen sind gewaltig: 345 registrierte Geflügelhalter mit 45.000 Vögeln vom Huhn über die Taube bis zum Strauß gehen dieser Aufgabe in der so genannten Aufstallungsgebotszone ach. So wird vorübergehend das Gebiet genannt, das, grob gesagt, das mittlere und südliche Kreisgebiet umfasst, und in dem seit dem 24. November nichts mehr ist, wie es vorher war. Wo Hennen, freilaufend, Eier von glücklichen Hühnern legten, zahlreiche Hühnermobile für ein Stück heile Welt sorgten und einen Hauch von Land-Idylle versprühten, drohen sich jetzt die Tiere, zusammengepfercht zwischen vier Wänden und unter Dach, gegenseitig an die Gurgel zu gehen.