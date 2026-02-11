Stalking-Prozess in Offenburg: So schilderte eine 19-Jährige unter Tränen ihre Geschichte

Ein 28-jähriger Offenburger soll einer zunächst Minderjährigen massiv nachgestellt haben. Beim Prozess am Landgericht kam nun das mutmaßliche Opfer zu Wort.
„Mir war klar, dass etwas passieren wird, nur nicht wann. Ich habe jeden Tag damit gerechnet, zu sterben“, erklärte die 19-Jährige am Mittwoch im Zeugenstand. Unter Tränen schilderte sie die Jahre zwischen der ersten Begegnung mit dem Beschuldigten und dessen Festnahme im Sommer 2025 aus ihrer Sicht. Aus harmlos wirkenden Aufmerksamkeiten sollen sich Psychoterror und handfeste Drohungen entwickelt haben.