Staffelübergabe: In Holzhausen wählt die Bezirkssynode ihren neuen Vorsitzenden

Der evangelische Kirchenbezirk Rottweil reicht von Empfingen bis Geisingen. Im Sulzer Stadtteil Holzhausen hat sich die Synode jetzt neu konstituiert.
Nach der Kirchenwahl haben sich nicht nur die Zusammensetzungen der Kirchengemeinderäte vor Ort verändert, auch die Kirchenbezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Rottweil musste sich neu konstituieren. Bei dieser ersten Sitzung trafen sich knapp 90 Synodale in der Panoramahalle in Holzhausen, außerdem viele Gäste und nicht stimmberechtigte Mitglieder.