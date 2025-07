Staffeltag in Vollmaringen: Viele Seitenhiebe, keine Palastrevolution

1 Sichtlich angespannt in Vollmaringen : Wolfgang Ottmar Foto: AndreasWagner Mit einer nur dreieinhalbminütigen Rede reagiert Bezirkschef Wolfgang Ottmar beim Staffeltag des Fußballbezirks Nordschwarzwald auf die anhaltende Kritik an seiner Person.







Die Vollmaringer Halle steht unter Druck. Der Manipulationsskandal, verschwundene Freikarten für das DFB-Pokal-Finale, ein seit Monaten intransparent und schmallippig agierender Bezirksvorstand – Themen gibt es genug, die beim zweiten Staffeltag des neuen Fußballbezirks Nordschwarzwald zu einer Palastrevolution hätten führen könnten. Staffeltage, noch dazu ohne Vorstandswahlen wie in diesem Fall, dienen dafür in der Regel zwar nicht. Aber man kann nie wissen – und das sieht man den Gesichtern auf dem Podium auch an, zumal eben diese Themen die Gespräche vor Veranstaltungsbeginn in der Vollmaringer Halle klar dominieren. Der Elefant steht unübersehbar im Raum.