Staffeltag in Vollmaringen: Ottmar kommt mit einem blauen Auge davon

1 Die Vollmaringer Halle war beim Staffeltag fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Foto: WAGNER Foto-Media Der Staffeltag in Vollmaringen hat dem anzählten Bezirkschef Wolfgang Ottmar vorerst Ruhe verschafft. Der zeigt allerdings keine Reue – findet unser Redakteur Tim Geideck.







Nein, den großen Knall hat beim Staffeltag in Vollmaringen niemand erwartet. Kein Verein wird sich auf großer Bühne mit dem Bezirksvorsitzenden Wolfgang Ottmar und seiner Gefolgschaft anlegen. Niemand möchte Nachteile haben, wenn er sich um die Austragung von Relegationsspielen bewirbt – oder selbst einmal ein Sportgerichtsverfahren gegen sich laufen hat. Dass nach mitunter ermüdend langen Vorträgen nach fast zweieinhalb Stunden an einem Werktag keine große Diskussion mehr bei der erst ganz am Schluss vorgesehenen Aussprache aufkommt, ist auch klar. So gesehen hat der Staffeltag dem angezählten Bezirkschef, der in Vollmaringen auffallend wenig Redezeit hatte, erst einmal Ruhe verschafft. Ein paar Seitenhiebe kassiert und mit einem blauen Auge davongekommen.