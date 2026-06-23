Staffeleinteilung ist da: Das ändert sich in der neuen Saison im Fußballbezirk Nordschwarzwald

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald geht in die dritte Saison seines Bestehens mit zwei Reformen: Die zweiten Mannschaften der Bezirksligisten bekommen keine eigene Kreisliga-B-Staffel mehr und die Zahl der Staffeln in der Kreisliga A wird von drei auf zwei reduziert. Keine Überraschung: Die Staffeleinteilung orientiert sich an den Grenzen der beiden Vorgängerbezirke Nördlicher Schwarzwald und Böblingen/Calw.

Zurück im Kreis Calw: Die einzigen beiden Ausnahmen bei dieser Orientierung bilden in der Kreisliga A der SV Vollmaringen und die SG Baisingen/Göttelfingen, die als einzige Vereine aus dem früheren Bezirk Nördlicher Schwarzwald in die Staffel 1 gruppiert wurden, in der ansonsten nur Vereine aus dem früheren Bezirk Böblingen/Calw spielen. Das war auch in der Saison 2024/25 schon so – und sorgte für Protest von beiden Vereinen. „Das verstehe ich nicht“, sagte damals der SGBG-Trainer Marcel Mensch und kritisierte den „Wegfall interessanter Derbys“. Auch der Vollmaringer Abteilungsleiter Daniel Alber merkte vor zwei Jahren an, dass seine Zuschauer im Spielplan nur schauen würden, wann das Spiel gegen die SG Baisingen/Göttelfingen stattfindet, weil das Interesse an den anderen Gegnern nur gering sei.

Der Bezirk reagierte darauf und ließ den SV Vollmaringen und die SG Baisingen/Göttelfingen in der abgelaufenen Saison wieder in Staffeln spielen, in denen überwiegend oder gar ausschließlich Vereine aus ihrem früheren Bezirk Nördlicher Schwarzwald waren. Die Rückkehr in den Kreis Calw sorgt dieses Mal allerdings für keine Kritik. Alber sagt nun: „Wir nehmen es sportlich. Ich verstehe den Verband. Ich freue mich am meisten auf das Derby gegen die SG Göttelfingen/Baisingen. Klar kennen wir die Teams in der Staffel 2 etwas besser, aber wir freuen uns auf die kommende Saison.“ Ulrich Bernhard, Pressesprecher des Fußballbezirks Nordschwarzwald, merkt dazu an: „Dass der SV Vollmaringen und die SG Göttelfingen/Baisingen in der nördlichen Staffel des Bezirks spielen werden, wurde in Absprache von Spielleiter Martin Stede und den betroffenen Vereinen so entschieden.“

Ungerade Anzahl: Auffallend ist, dass beide Kreisliga-A-Staffeln nur aus 15 Mannschaften bestehen. Ein Team wird also immer spielfrei haben – also auch an den Spieltagen, an denen die Entscheidungen über Meisterschaft und Abstieg fallen. Das sorgt für Kritik. Bernhard macht jedoch deutlich: „Das wurde im Vorfeld der Saison genau so festgelegt. Im aktuellen Fall spielen wir mit 15 Mannschaften, was auch den Vorteil hat, dass Spielfrei-Wünsche der Vereine besser berücksichtigt werden können.“

Vier Spieltage mehr: Die Kreisliga B wird in der kommenden Saison aus vier statt drei Staffeln bestehen. Auch hier wurde sich an den früheren Bezirksgrenzen orientiert. Anders als in der Kreisliga A besteht jedoch dort ein Ungleichgewicht zwischen den Staffeln. So gehören der Staffel 1 mit den Vereinen aus unter anderem Wildberg und Calw 14 Mannschaften an, der Staffel 2 mit Teams aus Nagold und Altensteig nur 12 Mannschaften – ein Unterschied von vier Spieltagen. Bernhard erklärt das so: „Dass bei insgesamt 51 B-Liga-Mannschaften nicht alle vier Staffel gleich groß sein können, das ist reine Mathematik. Im speziellen Fall der Staffel 1 war es so, dass niemand aus dieser Staffel hätte herausgenommen werden können, ohne eine andere Baustelle aufzumachen.“

Bezirkspokal: Ebenfalls auffällig sind die Anmeldungen für den Bezirkspokal. Die Teilnahme ist für die Mannschaften in der Bezirksliga und Kreisliga A verpflichtend, die B-Ligisten dürfen selbst entscheiden. Während aus dem früheren Bezirk Nördlicher Schwarzwald mit dem SV Eutingen II und der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee II nur zwei Mannschaften nicht an dem Wettbewerb teilnehmen wollen, sind es im Kreis Calw, der den kleineren Teil des neuen Bezirks ausmacht, satte sechs Teams, nämlich der TSV Wildberg, Zrinksi Calw, der VfL Ostelsheim II, Grün-Weiß Ottenbronn II, der SV Schönbronn II und der SV Gültlingen II. Die Frage, wie das geringere Interesse zu erklären ist und ob der Bezirk gar einen Verlust der Attraktivität des Bezirkspokals im Kreis Calw befürchtet, beantwortet Bernhard so: „Wie daraus ein Verlust der Attraktivität konstruiert werden kann, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Neuer Verein: Und dann ist da noch der Clube Portugues Ebhausen. Der 2024 gegründete Verein nahm vergangene Saison an der WFV-Freizeitliga teil und wechselt nun in den Reserve-Spielbetrieb des Fußballbezirks Nordschwarzwald. Dort kommt er allerdings nicht zusammen mit der SG Ebhausen/Rotfelden in die Staffel 2, sondern in die Staffel 3. Da der CP Ebhausen noch keinen Sportplatz gefunden hat, den er nutzen kann, spielt er ausschließlich auswärts und muss somit unter anderem nach Kaltbrunn, Alpirsbach und Klosterreichenbach statt nach Mindersbach, Rohrdorf oder eben nach Ebhausen selbst. Bernhard sagt dazu nur: „Wir vom Bezirk hatten in den vergangenen Wochen sehr viele Gespräche mit den Verantwortlichen von CP Ebhausen geführt. Auch basierend auf den Ergebnissen dieser Gespräche wurde die Einteilung so gemacht, wie sie gemacht wurde.“