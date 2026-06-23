Staffeleinteilung ist da: Das ändert sich in der neuen Saison im Fußballbezirk Nordschwarzwald

Mehrere interessante Detail gibt es bei der Staffeleinteilung für die Saison 2026/27 im Fußballbezirk Nordschwarzwald.
Der Fußballbezirk Nordschwarzwald geht in die dritte Saison seines Bestehens mit zwei Reformen: Die zweiten Mannschaften der Bezirksligisten bekommen keine eigene Kreisliga-B-Staffel mehr und die Zahl der Staffeln in der Kreisliga A wird von drei auf zwei reduziert. Keine Überraschung: Die Staffeleinteilung orientiert sich an den Grenzen der beiden Vorgängerbezirke Nördlicher Schwarzwald und Böblingen/Calw.