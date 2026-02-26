Stärkung der Ortszentren: Warum es in Grenzach-Wyhlen ab Mai einmal monatlich „Hinterhof-Apéros“ gibt

Mit attraktiven Aktionen, Pop-up-Geschäften statt Leerständen und mehr Verweilmöglichketen sollen die beiden Ortszentren und der lokale Einzelhandel gestärkt werden.
Kleinere und mittelgroße Städte befinden sich seit einigen Jahren in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Der zunehmende Onlinehandel sowie ein verändertes Einkaufs- und Freizeitverhalten führen zu Rückgängen in der Besucherfrequenz, sinkenden Umsätzen und vermehrten Leerständen. Für eine langfristige Bindung des stationären Einzelhandels an die Ortszentren sowie zur Sicherung lebendiger, attraktiver Innenstädte gelten, neben bestehenden Förderprogrammen des Landes Baden-Württemberg, vor allem konzeptionelle und strategische Ansätze als erforderlich.