Für den Hohenstein-Felsen in Schiltach wird ein stärkeres Sicherungsnetz benötigt.

In einer Eilentscheidung hatte die Stadtverwaltung entschieden, die Firma Sachtleben Mining Service mit einer Sanierung eines kleinen Bereichs der Sicherungsnetze „Am Hohenstein“ zu beauftragen.

Stadtbaumeister Roland Grießhaber hatte Anfang Juni den Gemeinderat über „bedenkliche Felsveränderungen“ am Hohenstein in Kenntnis gesetzt. Per Eilentscheidung wurde beschlossen, den bereits bestehenden Auftrag zur Felssicherung im Bereich „Am Hirschen“ um die Gefahrenstelle „Am Hohenstein“ zu erweitern, „wenn wir die Experten von Sachtleben schon vor Ort haben“, lieferte Bürgermeister Thomas Haas als Begründung mit.

Lesen Sie auch

Die Auftragserweiterung beläuft sich auf einen Betrag von 47 152 Euro und beinhaltet die Anbringung eines verstärkten, deutlich engmaschigeren Sicherungsnetzes über eine Fläche von rund 40 Quadratmetern.