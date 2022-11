2 Frisch ausgezeichnet mit der Ehrennadel (von links): Samuel Werner, Lea Klink, Luna Schwarz, Andreas Grimm, Horst Fessele, Oberbürgermeister Jürgen Großmann und Dieter E. Brösamle. Foto: Thomas Fritsch

Nagold - Eine Gemeinderatssitzung mit Musik, also mit einem Ständchen der Stadtkapelle – das gab es in Nagold bisher noch nie. Das sei eine echte Premiere, meinte OB Jürgen Großmann. Und dem Anlass gegenüber angemessen: Seit mehr als 70 Jahren gehört Horst Fessele eben dieser Stadtkapelle an.

Wofür es im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung die Ehrennadel der Stadt Nagold für Horst Fessele gab. Seit seinem 13. Lebensjahr würde der bereits der Stadtkapelle angehören, mit seiner Klarinette – der mittlerweile dritten, wie der Geehrte nicht ohne Stolz verkündete. Fessele sei aber in diesen sieben Jahrzehnten auch "Geschäftsführer, Notenwart, Ausbilder und Instrumentenwart" der Stadtkapelle gewesen, so der Oberbürgermeister in seiner Laudatio. Womit er "ein gutes Beispiel für vorbildliches ehrenamtliches Engagement" sei.

"Vorbildliche Pionierarbeit"

Zuvor gab es "im unternehmerischen Teil" der diesjährigen Ehrungen durch die Stadt Nagold die Ehrennadel auch für Dieter E. Brösamle, in Nagold vor allem bekannt als erster Vorsitzender des gemeinsamen Gutachterausschusses Oberes Nagoldtal. Brösamle ist aber mittlerweile auch Vorsitzender des Zertifizierungsausschusses Immobilienbewertung der Dekra Certification Berlin. Wodurch er, so der Wortlaut der ihm nun verliehenen Ehrenurkunden, "besonders vorbildliche Pionierarbeit geleistet und Nagold dadurch weit über die Region hinaus bekannt gemacht" habe.

Die Preisträger aus dem Sport

Und auch vier Ehrungen für herausragende Leistungen im Sport gab es diesmal durch Oberbürgermeister Jürgen Großmann, wobei diesmal sogar eine amtierende Welt- und Vizeweltmeisterin ausgezeichnet werden konnte. Lea Klink wurde im Westernreiten Weltmeisterin in der Einzelwertung sowie Vizeweltmeisterin im Deutschen Nationalteam im Westernreiten. Außerdem errang Klink auch noch den ersten Platz im Westernreiten der Jugendklasse bei den Deutschen Meisterschaften und dem Europameisterschaften. Mehr Erfolg geht in diesem Sport wohl nicht.

Für einen zweiten Platz bei den Europameisterschaften (U14) und den Baden-Württembergischen Meisterschaft (U16) im Inline-Slalom und -Riesenslalom wurde Luna Schwarz aus Altensteig aufgezeichnet, die für den VfL Nagold startet. Ebenfalls für einen zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Zehnkampf (U20) erhielt Samuel Werner die Ehrennadel der Stadt. Auch er startet für den VfL Nagold, in der Leichtathletik-Abteilung.

Para Bogenschießen

Und auch Andreas Grimm wurde für einen zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften ausgezeichnet, und zwar im Para Bogenschießen WA im Freien (WA meint: "World Archery Federation"). Er startete dort für den BSC Schömberg.