1 Die Donauquelle, hier im Juli im vergangenen Jahr, ist Anziehungspunkt für Touristen. Wenn die in der Stadt übernachten, bezahlen sie Kurtaxe. Foto: Roland Sigwart Photographie

Die Stadt muss sparen und braucht Einnahmen. Dafür gibt es einige Stellschrauben, die jetzt zum Einsatz kommen.









Aktuell diskutieren Stadtverwaltung und Gemeinderat den Haushalt für das kommende Jahr. Wo wird Geld investiert, was muss ausgebaut, was erhalten werden? Wie viele Euros fließen in bereits bestehende Zahlungsverpflichtungen? All das wird dabei geklärt.