Die städtische Wohnbau zieht eine gemischte Bilanz ihres Geschäftsjahres 2022: Zwar hat sie ihre Sanierungs- und Wohnbauprojekte – darunter das Quartier Gartenhöfe in der Flugplatzstraße – weiter vorangetrieben, trotzdem ist die Nachfrage von Mietern in der Stadt nach wie vor weit größer als das Angebot.

Quartiersentwicklung, energetische Bestandssanierung und zukunftsweisende Service-Angebote für Mieter – die Wohnbau Stadt Lahr hat im Geschäftsjahr 2022 viel bewegt. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten möchte das städtische Tochterunternehmen damit seiner Rolle als sozialer Dienstleister gerecht werden und aktiv die Zukunft gestalten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Um den Herausforderungen der Gegenwart – Inflation, steigende Zins- und Baukosten, explodierende Energiepreise sowie allgemeiner Fachkräftemangel – erfolgreich zu begegnen, setzen wir auf ein agiles Netzwerk an Partnern, auf deren Expertisen wir bei der Realisierung unserer Projekte zählen dürfen“, betont Wohnbau-Geschäftsführer Guido Echterbruch. „Gemeinsam arbeiten wir weiter mit vollem Einsatz daran, das Wohnraumangebot in Lahr konsequent zu optimieren und dabei die Bedürfnisse der Menschen im Blick zu behalten.“

Wie groß der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Lahr tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die Warteliste der Wohnbau: Diese umfasst derzeit rund 1000 Interessenten, die nach einem neuen Zuhause suchen. Mit 1345 eigenen Wohnungen ist die Wohnbau zwar der größte Einzelvermieter vor Ort, allerdings reicht der Bestand bereits seit Jahren nicht mehr aus, die hohe Nachfrage zu befriedigen.

Der mit Abstand größte Vermieter der Stadt

„Für ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen wie uns ist es zurzeit unmöglich, ohne finanzielle Unterstützung anderer bezahlbaren Wohnraum neu zu schaffen. Dabei ist in erster Linie die Politik gefordert: Nach wie vor fehlen verlässliche und langfristige Förderprogramme von Land und Bund“, so Echterbruch weiter. Diese Förderung sei aber die Voraussetzung, um weitere Neubaumaßnahmen angehen zu können.

Dass die Wohnbau im Geschäftsjahr 2022 dennoch in der Lage war, die eigenen Neubauaktivitäten voranzutreiben, sei in wesentlichen Teilen der Stadt Lahr zu verdanken: „Insbesondere die Eigenkapitalerhöhungen zur Umsetzung des Neubauprojekts Gartenhöfe und zur Neugestaltung des Kanadarings haben dazu beigetragen, diese ambitionierten Vorhaben gezielt weiterverfolgen zu können“, macht Echterbruch deutlich.

Das Quartier Gartenhöfe steht dabei als größtes städtebauliches Projekt in der Unternehmensgeschichte der Wohnbau Stadt Lahr ganz besonders im Fokus: Im Zuge der Hochbaumaßnahmen, die im Mai 2023 mit einem symbolischen Spatenstich eingeläutet wurden, werden neun Bestandshäuser mit 118 Wohnungen abgerissen und dafür in zwei Bauabschnitten zehn Gebäude mit rund 114 Wohnungen neu gebaut. Im gesamten Quartier entstehen in Summe 24 Mehrfamilienhäuser mit 246 Wohnungen.

Die Bedeutung dieses Vorhabens hebt auch OB Markus Ibert als Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau hervor: „Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist und bleibt eines der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Ziele. Mit dem Großprojekt Gartenhöfe machen wir deutlich, dass die Wohnbau auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für mehr Wohnraum zu fairen Preisen in Lahr und der Region bleibt.“

Der erste Bauabschnitt umfasst vier Gebäude mit 42 Wohnungen, von denen 38 mit Mitteln aus dem Landeswohnraumförderprogramm gefördert werden. Nach aktuellem Planungsstand könnten die ersten Mieter Ende 2024 ihr neues Zuhause beziehen. Die Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt sind bereits Ende 2022 erfolgreich abgeschlossen worden.

Das Wohnungsangebot sei so konzipiert, dass alle Personengruppen – Rentner, Alleinstehende sowie junge und große Familien – ein passendes Zuhause finden, so die Wohnbau. In den öffentlich geförderten Wohnungen des ersten Bauabschnitts, für dessen Realisierung in Summe rund 10,7 Millionen Euro investiert werden, liegt die Kaltmiete bei 7,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Wärmeversorgung erfolgt dabei CO-neutral mittels Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik.

Ein weiteres wichtiges Instrument, um den Menschen in Lahr auch in Zukunft zeitgemäßen Wohnraum anbieten zu können, sei darüber hinaus die konsequente Ertüchtigung des eigenen Wohnungsbestands, betont Echterbruch. Eines der größten Modernisierungsprojekte der vergangenen Jahre realisiert die Wohnbau dabei derzeit in der Bismarckstraße 41: Im Zuge einer umfangreichen Generalsanierung erhält das Mehrfamilienhaus mit 35 Wohneinheiten ein völlig neues Gesicht. Nach aktuellem Planungsstand werden die Arbeiten bis Frühjahr 2024 andauern. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 4,7 Millionen Euro.

Die Sanierung des fünfgeschossigen, 1972 errichteten Gebäudes teilt sich in insgesamt vier Bauabschnitte auf. Dabei werden unter anderem Grundrisse optimiert, Bäder vergrößert, eine moderne Pelletheizung eingebaut sowie Fassade und Dach erneuert. Zudem entstehen im Gebäude drei zusätzliche Wohnungen, heißt es in der Mitteilung.

Bereits abgeschlossen ist derweil die Sanierung des Bestandsgebäudes Obere Bergstraße 7 - 9: Im Rahmen der Maßnahme wurde die komplette Fassade des Mehrfamilienhauses energetisch saniert, ein Wärmedämmverbundsystem installiert und der Dachstuhl gedämmt. Gleichzeitig hat man die Balkone vergrößert und thermisch vom Gebäude getrennt. Ebenfalls neu ist die Heizung: Eine moderne Pelletanlage verspricht künftig eine deutlich effizientere Wärmeversorgung. Auf der neuen Dacheindeckung wurde zudem eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 21 kWp errichtet. Den damit erzeugten Strom nimmt das E-Werk Mittelbaden ab und bietet den Mietern im Gegenzug Haushaltsstrom zu vergünstigten Konditionen an.

Im Kanadaring sind weitere Wohnungen modernisiert worden

Ebenfalls planmäßig vorangeschritten ist die Erneuerung des Wohnquartiers Kanadaring: Nachdem in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Wohnungen saniert wurden, sind auch im Geschäftsjahr 2022 weitere Bestände erfolgreich instandgesetzt worden. Insbesondere bei den GebäudenKanadaring 37/39 und 41/43 hat sich im Innen- sowie Außenbereich viel getan. Neben neuen Bädern und neuen Rollläden haben die Erdgeschosswohnungen auch neue Balkone erhalten. Das Dach wurde ebenfalls neu eingedeckt und mit einer Photovoltaikanlage ergänzt.

Die städtische Wohnbau arbeitet außerdem daran, die digitalen Service-Angebote für ihre Mieter auszubauen. Eine wesentliche Triebfeder dieser Strategie ist das im April 2022 eingeführte Mieterportal inklusive App. Die zentrale Aufgabe der Anwendung liegt darin, die Kommunikation zwischen Mietern und der Wohnbau zu vereinfachen und einen Mehrwert zu bieten – beispielsweise durch die Bereitstellung der monatlichen Verbrauchswerte von Heizung und Warmwasser.

Das ist die städtische Wohnbau

Die Wohnbau ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Lahr und für 1345 Mietwohnungen im Eigenbestand, 97 Wohneinheiten in Mietverwaltung für Dritte sowie neun Gewerbeeinheiten verantwortlich. Neben der Erfüllung des kommunalen Versorgungsauftrags sowie der Umsetzung regelmäßiger Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen plant und realisiert das Unternehmen Neubauprojekte im Stadtgebiet. Die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2022 betrug 87,7 Millionen Euro.