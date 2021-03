"Es läuft wie am Schnürchen"

Städtische Teststation in Schiltach

1 Uli Kohler vom DRK (links) erhält den anonymisierten Laufzettel mit dem Testergebnis von Tester Uli Eßlinger, um es zur Mitteilung an die zugehörige Testperson weiterzugeben. Foto: Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell

Bei der Eröffnung der Coronaschnellteststation in der Bürgerbegegnungsstätte Treffpunkt haben am Dienstag vorwiegend Senioren die Möglichkeit eines kostenfreien Tests genutzt.

Schiltach - Die städtische Teststation ging am frühen Dienstagabend in Betrieb – getestet wurde von 17.30 bis 19.30 Uhr. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell (SGS) führten die Tests durch.

Die beiden Vereine bringen ihre Erfahrungen zum Thema bei der Organisation sowie Durchführung ein und unterstützen mit Personal. "Es läuft wie am Schnürchen", freute sich der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Egon Jehle, am ersten Tag vor Ort. Insgesamt nutzten 23 Schiltacher Bürger die Möglichkeit für einen Test. Die Mehrzahl der Testpersonen waren Senioren – zur Überraschung der Tester. "Wir vermuten, dass sich zunehmend jüngere Testpersonen melden, wenn das Osterfest und Familienbesuche vor der Tür stehen", so Uli Eßlinger, Geschäftsführender Leiter der SGS, der einer der Tester war.

Anonyme Laufzettel für mehr Persönlichkeitsschutz

Jehle brachte die Idee ein, anonyme Laufzettel für die einzelnen Testungen zu erstellen, damit lediglich der städtische Mitarbeiter Klaus-Ulrich Neeb, der das Testergebnis jeweils persönlich mitteilt und im Auftrag der Stadt bescheinigt, Testperson und zugehöriges Ergebnis in Verbindung bringen kann. "Das gewährt den Schutz der Persönlichkeit, was bei einem eventuell positiven Testergebnis im Interesse der Testpersonen sein kann", sagt Jehle.

In so einem Fall sind sowohl der positiv Getestete als auch die Stadt verpflichtet, das Gesundheitsamt des Landkreises unmittelbar zu benachrichtigen.

Das nächste Testfenster ist heute, Donnerstag, ebenfalls von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Tests kostenfrei

Schiltacher ab 14 Jahren haben die Möglichkeit einen freiwilligen und kostenfreien Coronaschnelltest im Treffpunkt zu nutzen – solange der Vorrat von insgesamt 1200 Testkits reicht. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Und so läuft der Test ab: Es wird ein Mund-Nasenabstrich durchgeführt. Nach einer Wartezeit von 15 Minuten steht das Testergebnis fest und wird der Testperson persönlich mitgeteilt sowie von der Stadt Schiltach bescheinigt.

- Termine: Für den Test ist eine Terminvereinbarung bei der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell notwendig. Die Sozialgemeinschaft ist dafür von montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr unter Telefon 07836/93 93 19 erreichbar.

- Vor Ort: Die Teststation ist im Treffpunkt, Bachstraße 36, eingerichtet und dienstags sowie donnerstags jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Das Betreten der Teststation ist nur mit FFP2-Maske erlaubt. Bei einem positiven Testergebnis sind die Testpersonen verpflichtet, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben und das Gesundheitsamt in Rottweil zu informieren. Eine weitere Meldung geht in diesem Fall durch die Stadt Schiltach dort ein.