Städtische Galerie VS: Was diese Ausstellung so besonders macht

Was diese Ausstellung so besonders macht

1 Der Künstler David Polzin aus Berlin-Henningsdorf mit seinen Möbel-Skulpturen. Foto: Cornelia Hellweg

Die neue Ausstellung „Restwert - Zeugnisse der DDR in der Gegenwartskunst“ zeigt Werke von acht Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart, die unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte der ehemaligen DDR werfen.









Kuratorin der neuen Ausstellung ist Rebekka Körnig. Erwachsen ist das Thema aus ihrer Promotion. Am Mittwoch präsentierte sie mit Galerieleiter Alejandro Perdomo Daniels und Liz Bachhuber sowie David Polzin als beteiligten Künstlern das praktische Ergebnis einer Werksschau mit dem Titel „Restwert - Zeugnisse der DDR in der Gegenwartskunst“. Zu sehen ist diese bemerkenswerte Ausstellung in der städtischen Galerie VS vom 21. November 2024 bis zum 16. Februar 2025.