Städtische Galerie VS: Darum ist die neue Ausstellung für Schwenningen so wichtig

1 Hoffen auf eine gute besuchte neue Ausstellung in der Städtischen Galerie: (von links) Kuratorin Rebekka Körnig, Künstlerin Liz Bachhuber, Galerieleiter Alejandro Perdomo Daniels, Künstler David Polzin sowie Künstlerin Tina Bara. Foto: Mareike Kratt

Die Ausstellung „Restwert. Zeugnisse der DDR in der Gegenwartskunst“ ist seit vergangener Woche in der Städtischen Galerie in Schwenningen zu erleben. Die Vernissage machte bereits Geschmack auf die facettenreiche Schau, die sogar einen Bezug zum Stadtbezirk herstellt.









Bunte Möbelskulpturen, die die Fiktion einer gleichberechtigten Wiedervereinigung präsentieren, aktuelle Porträts ehemaliger Leistungsschwimmer, die stellvertretend für die DDR-Leistungsgesellschaft stehen, oder DDR-Hightech in Form von digitalen Spielen des größten PC-Herstellers der DDR, die auf gegenwärtige YouTube-Trends treffen: Die Perspektiven, die in der neuen Ausstellung der Städtischen Galerie, „Restwert. Zeugnisse der DDR in der Gegenwartskunst“, von acht aktuellen Künstlern entworfen werden, sind vielfältig – teils humorvoll, teils kritisch –, aber vor allem eines: Sie regen zum Nachdenken und zum Erinnern an.