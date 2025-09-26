Städtische Gärten Wolfach: Parzellen sorgen für Frust im Technischen Ausschuss

Dass die vor sich hin rottenden Parzellen in den städtischen Gärten nun auf Kosten der Allgemeinheit geräumt werden sollen, ärgert den Wolfacher Gemeinderat.
Zum 30. November 2024 hatte die Stadt den Pächtern der städtischen Gärten zwischen Rettungsstollen-Ausgang und St. Jakob am Reutherberg gekündigt. Vertraglich wären die Pächter laut Verwaltung verpflichtet, die verwilderten und teils vermüllten Flächen zu räumen. Doch nachgekommen ist der mehrfachen Aufforderung bisher nur einer von vier Pächtern.