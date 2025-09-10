Städtische Einrichtung ist gefragt: Nutzerzahl in der Lörracher Touristinformation steigt seit Jahren

Die Touristinformation Lörrach soll auch ein Bindeglied zwischen Gästen, Bürgern und lokaler Wirtschaft bilden. Das Angebot kommt an.

Über eine deutliche Steigerung der Kundenfrequenz kann sich das Team um Leiterin Isabelle Hess-Misslin freuen. Im vergangenen Jahr ist die nächste Tausender-Marke bei der Touristinformation geknackt worden. Konkret gab es 4106 Nutzer. Im Vorjahr lag die Zahl noch bei 3360 und im Jahr 2022 bis 2536. Die Stadtverwaltung spricht von einer „zentralen Dienstleistungseinrichtung mit hoher Akzeptanz und Strahlkraft“.

Die Besucherzahlen unterliegen aber saisonal starken Schwankungen, heißt es in einer beim „Kulturfrühstück“ vorgelegten Bilanz. Bis zu 2000 Besuche monatlich gebe es. Hinzu kommen noch telefonische und schriftliche Beratungen.

Neben der stärkeren Kundenfrequenz konnte der Umsatz von zirka 25 000 Euro im Jahr 2016 auf mittlerweile mehr als 200 000 Euro gesteigert werden. Das aus 3,7 Vollzeitäquivalenten und zwei DHBW-Studenten bestehende Team wirkt seit 2016.

Der Mehrwert der Einrichtung

Es handelt sich um eine Freiwilligkeitsaufgabe der Stadt, welche die Einrichtung komplett ohne externe Zuschüsse betreibt. Ein Mehrwert wird in verschiedenen Feldern gesehen. So werde die Sichtbarkeit Lörrachs als attraktiver Ort für Tagestouristen gestärkt, die dann auch einkaufen und sich in der Stadt aufhalten.

Gleiches gelte für die Übernachtungstouristen, die wandern, radfahren oder die Nähe zu Basel, zum Schwarzwald und Markgräflerland nutzen. Mit Ausnahme der Corona-Jahre gebe es auch steigende Übernachtungszahlen, heißt es in der Bilanz. Die Touristinformation sei „ein wichtiger Motor für Tourismus, Stadtmarketing und Innenstadtbelebung“.

Auf eine erfolgreiche Neugestaltung der städtischen Homepage wird zudem zwar verwiesen. Allerdings sehen die Verantwortlichen auch einen Bedarf an einer eigenen touristischen Webseite und Social-Media-Präsenz. Die Print-Medien „Lueg emol“ und „Gästeverzeichnis“ würden schon analog die urbane Vielfalt im Dreiländereck aufzeigen.

Ein Ort der Demokratiegeschichte

Die Schlagworte Demokratie und Kultur finden in der Bilanz ebenso Erwähnung. So leiste die Touristinformation einen Beitrag zur Positionierung Lörrachs als Ort der Demokratiegeschichte. Es wird auf Potenzial zur touristischen Vermarktung als historisch relevante Destination gesehen. Es gebe die Möglichkeit der Förderung durch bundesweite Programme.

Kurzinfo

Die Rolle der Tourist-Info:

Zentrale Anlaufstelle für Gäste und Bürger in Lörrach Betreuung der touristischen Print- und Online-Kommunikation der Stadt Ansprechpartner für ÖPNV, Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie Verkauf von Merchandise-Produkten, Beratung zu Stadt & Region, Organisation