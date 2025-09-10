Städtische Einrichtung ist gefragt: Nutzerzahl in der Lörracher Touristinformation steigt seit Jahren

Die Touristinformation Lörrach soll auch ein Bindeglied zwischen Gästen, Bürgern und lokaler Wirtschaft bilden. Das Angebot kommt an.
Über eine deutliche Steigerung der Kundenfrequenz kann sich das Team um Leiterin Isabelle Hess-Misslin freuen. Im vergangenen Jahr ist die nächste Tausender-Marke bei der Touristinformation geknackt worden. Konkret gab es 4106 Nutzer. Im Vorjahr lag die Zahl noch bei 3360 und im Jahr 2022 bis 2536. Die Stadtverwaltung spricht von einer „zentralen Dienstleistungseinrichtung mit hoher Akzeptanz und Strahlkraft“.