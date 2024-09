Städtepartnerschaften Trossingen: Warum der Bürgermeister von Cluses mit dem Rad kommt

1 Bereits bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Cluses waren Pinnwände mit Fotos aus 50 Jahren Partnerschaft ausgestellt. Diese sollen in Trossingen noch ergänzt werden. Foto: Ingrid Kohler

Die Vorbereitungen für die Feier vom 4. bis zum 6. Oktober in Trossingen zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Cluses laufen auf Hochtouren.









Link kopiert



Vom 21. bis 23. Juni 2024 wurde das Jubiläum zum 50-Jährigen in Cluses in den französischen Hochsavoien bereits gebührend gefeiert. Vom 4. bis 6. Oktober ist jetzt Trossingen an der Reihe. „Wir freuen uns auf den Gegenbesuch“, betont Bürgermeisterin Susanne Irion. Insgesamt werden rund 70 Gäste aus Cluses erwartet. Deshalb seien in Trossingen an diesem Wochenende so gut wie alle Hotelzimmer ausgebucht, weiß die städtische Pressesprecherin Sabine Felker-Henn.