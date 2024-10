Städtepartnerschaft Trossingen – Cluses: So verlief die Anreise mit dem Rad

1 Startpunkt der Tour in Cluses. Foto: Pascal Deleye

Das kommt auch nicht alle Tage vor: Eine kleine Gruppe aus Cluses machte sich mit dem Rad auf zur Jubiläumsfeier der Städtepartnerschaft in Trossingen – mit dabei Bürgermeister Jean-Philippe Mas.









In der Partnerstadt Cluses ist auf einem eigens angebrachten Schild die genaue Entfernung bis nach Trossingen abzulesen: 450 Kilometer. Da muss man schon einigermaßen fit sein, um so eine Strecke in wenigen Tagen mit dem Rennrad zurückzulegen. Kein Problem offenbar für die Vierer-Gruppe mit Begleitfahrzeug aus Cluses. Mit dabei übrigens Bürgermeister Jean-Philippe Mas. „Sie gehören dem örtlichen Velo-Club an und sind am vergangenen Mittwoch in Cluses losgefahren“, berichtet Pascal Deleye. Er ist Mitglied der Mountainbike-Gruppe des Schneelaufvereins Trossingen (SVT) und begleitete die Cluser Radfahrer auf einer Teilstrecke bis Trossingen – natürlich ebenfalls auf dem Rad.