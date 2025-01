Städtepartnerschaft mit Rottenburg: Bürgerreise führt im Mai in die Türkei

„Nicht nur Brücken verbinden Kontinente“ – Unter diesem Motto findet die diesjährige Bürgerreise statt. Der Partnerschaftsverein schreibt: „Unsere Partnerstadt Yalova ist eine weltoffene Küstenstadt mit über 150.000 Einwohnern in der Nord-Westtürkei, am südöstlichen Teil des Marmarameers, circa 24 (44 Kilometer) Seemeilen von Istanbul entfernt. Gegen Norden grenzt die Stadt an das Marmarameer und im Süden grenzt das Samanli-Gebirge an.“

Über das Programm der Reise schreibt der Verein: „In Yalova besuchen wir unter anderem den Bürgerrat (eine Art Bürgerbeteiligungsparlament). Sie sind zum Beispiel eine Anlaufstelle für Vereine, Institutionen und Einrichtungen, um Kontakte einzuleiten. Mit einer Tour durch die Region mit ihren Dörfern, lernen wir Menschen im ländlichen Umland kennen. Am 19. Mai, am Atatürk Gedenktag/Tag der Jugend und des Sport, werden wir an den Feierlichkeiten teilnehmen. Es gibt auch einen kleinen Einblick in den Artenschutz und die Natur. Mit Besichtigungen von Einrichtungen des Katastrophenschutz, sowie Besuchen von Sehenswürdigkeiten und die Vorstellung der Stadtgeschichte bieten wir Ihnen ein breites Programm. Das detaillierte Programm erhalten Sie auf Anfrage bei Betareisen.“

Fahrt nach Istanbul

Am fünften Tag geht es mit der Fähre nach Istanbul und die Gruppe zieht dort ins Hotel um. „Um die Stadt so nah wie möglich zu erleben, fahren wir zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Istanbul mit der Straßenbahn, der Metro und mit dem Schiff“, teilt der Verein mit.

Weitere Informationen

Buchung

Betareisen, Telefon 0711 / 7587007-0, E-Mail: Info@betareisen.de, Anmeldeschluss ist 1. März 2025.