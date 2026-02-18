Städtepartnerschaft Lörrach-Sens: Austausch mit Tradition und Zukunft

In diesem Jahr feiern die beiden Städte Sens und Lörrach einen besonderen runden Geburtstag: 60 Jahre Städtepartnerschaft. Seit sechs Jahrzehnten verbindet beide Städte eine enge Freundschaft, die durch zahlreiche Begegnungen lebendig bleibt. Auch nach 60 Jahren spielen der Schüleraustausch, Treffen zwischen Vereinen sowie gemeinsame Jugendspiele eine zentrale Rolle. Gleichzeitig entstehen immer wieder neue Projekte und Ideen, die die Partnerschaft weiterentwickeln und in die Zukunft tragen, wie Lörrach International, der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, mitteilt.

Ein schönes Beispiel dafür ist der Austausch zwischen der Freien Evangelischen Schule (FES) Lörrach und dem Lycée Professionnel Pierre et Marie Curie in Sens. Bereits im vergangenen Jahr absolvierten zwei Schülerinnen der FES ein einwöchiges Praktikum in Sens. Zum zweiten Mal kamen zwei Schüler des Lycée Professionnel im Januar für drei Wochen nach Lörrach, um hier ein Praktikum in Handwerksbetrieben zu machen.

Den beiden Schülern, Dwen und Kyana, war Lörrach nicht unbekannt. Schon im vergangenen Jahr hatten sie die Stadt im Rahmen einer einwöchigen Klassenfahrt besucht. Während dieser Woche entdeckten sie Lörrach und die Umgebung und tauschten sich intensiv mit der FES aus.

In diesem Jahr verbrachten sie drei Wochen in Lörrach und sammelten wertvolle berufliche und persönliche Erfahrungen, heißt es. Sie lernten nicht nur die Arbeit in deutschen Handwerksbetrieben (Holger Weber E-Tech und Ralf Weber Elektrotechnik) kennen und erweiterten ihren fachlichen Wortschatz, sondern entwickelten auch mehr Selbstständigkeit im Alltag. Darüber hinaus entdeckten sie das Leben im Dreiländereck und die kulturelle Vielfalt der Region.

Unterstützt wurden sie dabei von Birgit Müh und Anne Dessenne, den Leiterinnen der AG Sens im Verein Lörrach International, die ihnen auch in ihrer Freizeit zur Seite standen. Gemeinsam nahmen sie an Veranstaltungen der FES teil, besuchten Museen in Basel und erkundeten die Burg Rötteln.

Beim Freitagsrundentreffen von Lörrach International am 30. Januar berichteten sie begeistert von ihrem Praktikum. Sie erzählten, wie spannend es sei, die Fachsprache zu lernen, als wie angenehm sie das Leben in Lörrach empfinden und wie vielfältig die Einkaufsmöglichkeiten sind. Besonders angetan waren sie von „Spezi“ – einem Getränk, das es in Frankreich nicht gibt und das ihnen besonders gut schmeckte.

Am Ende ihres Aufenthalts waren die beiden traurig, Lörrach verlassen zu müssen. Doch eines steht fest: Sie möchten wiederkommen.

Diese Begegnungen zeigen laut der Mitteilung eindrucksvoll, wie lebendig die Städtepartnerschaft auch nach 60 Jahren ist – getragen von Neugier, Freundschaft und dem gemeinsamen Wunsch, voneinander zu lernen.

Lörrach International pflegt Städtepartnerschaften und -freundschaften zu Sens (Frankreich), Senigallia (Italien), Village-Neuf (Frankreich, Partnerschaft mit dem Ortsteil Haagen,), Meerane (Sachsen), Chester (Großbritannien), Wyschhorod (Ukraine), Lubliniec (Polen, Partnerschaft der Landkreise) und Edirne (Türkei).