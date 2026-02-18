Städtepartnerschaft Lörrach-Sens: Austausch mit Tradition und Zukunft

Lörrach und Sens feiern 2026 das 60-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft.
In diesem Jahr feiern die beiden Städte Sens und Lörrach einen besonderen runden Geburtstag: 60 Jahre Städtepartnerschaft. Seit sechs Jahrzehnten verbindet beide Städte eine enge Freundschaft, die durch zahlreiche Begegnungen lebendig bleibt. Auch nach 60 Jahren spielen der Schüleraustausch, Treffen zwischen Vereinen sowie gemeinsame Jugendspiele eine zentrale Rolle. Gleichzeitig entstehen immer wieder neue Projekte und Ideen, die die Partnerschaft weiterentwickeln und in die Zukunft tragen, wie Lörrach International, der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, mitteilt.