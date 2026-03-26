Städtepartnerschaft lebt: So will Donaueschingen die Verbindung mit Kaminoyama vertiefen

Mit einem Jahr voller Kultur und Austausch wurde das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Kaminoyama gefeiert. Auch 2026 soll die Verbindung nach Japan intensiv gelebt werden.
2025 wurden 30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Donaueschingen und Kaminoyama gefeiert: mit einem vielfältigen Programm über das gesamte Jahr hinweg. „Das Jubiläumsjahr hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und tragfähig unsere Partnerschaft ist. Sie lebt von den persönlichen Begegnungen und dem Engagement vieler Beteiligter“, so das Partnerschaftskomitee.