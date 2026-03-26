Städtepartnerschaft lebt: So will Donaueschingen die Verbindung mit Kaminoyama vertiefen

Mit einem Jahr voller Kultur und Austausch wurde das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Kaminoyama gefeiert. Auch 2026 soll die Verbindung nach Japan intensiv gelebt werden.

2025 wurden 30 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Donaueschingen und Kaminoyama gefeiert: mit einem vielfältigen Programm über das gesamte Jahr hinweg. „Das Jubiläumsjahr hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig und tragfähig unsere Partnerschaft ist. Sie lebt von den persönlichen Begegnungen und dem Engagement vieler Beteiligter“, so das Partnerschaftskomitee.

Höhepunkt war das Festwochenende im Rahmen des Donauquellfests vom 26. bis 29. Juni 2025. Hierzu reiste eine 18-köpfige Delegation aus Kaminoyama, unter der Leitung von Bürgermeister Yukiyasu Yamamoto, an.

Offizieller Höhepunkt war der Festakt im Schloss mit Sektempfang, musikalischer Umrahmung, Redebeiträgen, Gala-Dinner und einer besonderen Überraschung: eine Videobotschaft des japanischen Fußballprofis Ritsu Dōan samt signiertem Trikot.

Auch beim Donauquellfest war die Delegation aktiv beteiligt, unter anderem mit Workshops zu Origami und Kalligrafie im Kinderprogramm. Gemeinsame Ausflüge, musikalische Abende und viele persönliche Begegnungen prägten diese Tage. Workshops im Kinder- und Jugendmuseum, das Herbstfest mit japanischem Kulturprogramm, Kochkurse sowie die Japanisch-AG am Fürstenberg-Gymnasium stärkten den kulturellen Austausch. Mit Veranstaltungen wie „Japan trifft Schwarzwald“ im November und einem Anime-Filmabend im Dezember endete das Jahr.

Unsere Empfehlung für Sie Donaueschingen – Kaminoyama Konsul würdigt Städtepartnerschaft Der japanische Generalkonsul Kenichi Bessho und Vizekonsulin Mika Yamagata sind zu Gast im Donaueschinger Rathaus.

Auch 2026 wird die Partnerschaft mit vielfältigen Angeboten fortgeführt. Neben Sprachkursen und kulturellen Veranstaltungen zählen ein Konzert der Künstlerin Nilo im April sowie das Herbstfest zum Programm.

Schüler gehen auf die Reise

Vom 30. Juli bis 16. August 2026 reisen neun Schüler aus Donaueschingen im Rahmen des Schüleraustauschs nach Japan. Neben dem Aufenthalt in Kaminoyama stehen auch Stationen in Sendai und Tokio auf dem Programm. Ein Gegenbesuch ist für 2027 geplant. Den Jahresabschluss bildet im November ein Konzert des Trios Koyama im Museum Art-Plus.