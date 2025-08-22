Städtepartnerschaft: Jugendliche aus italienischer Partnerstadt besuchen Rheinfelden

1 Die Gäste wurden offiziell von der Stadt empfangen. Foto: Stadt Rheinfelden Die Gäste absolvierten ein umfangreiches Programm.







Link kopiert



Rheinfeldens OB Klaus Eberhardt begrüßte am Dienstagvormittag 18 Jugendliche im Alter von elf bis 13 Jahren aus der Rheinfelder Partnerstadt Neumarkt/Egna zusammen mit ihren Betreuern sowie Vertretern des Freundeskreises Neumarkt im Rathaus. Das Stadtoberhaupt freute sich sehr über den Besuch der Jugendlichen aus der italienischen Partnerstadt und dankte den Freundeskreisen dafür, dass sie diesen regelmäßigen Austausch „über Jahre ermöglichen“. Mit Blick auf die weltpolitische Lage ergänzte er dabei, dass der grenzüberschreitende Austausch „aktueller denn je“ sei. Anschließend gab er den jungen Gästen eine kurze Einführung in die Aufgaben und Geschichte der Stadt. Bis zu ihrer Rückreise erwartet die jungen Gäste ein buntes Programm, unter anderem mit einer Stadtrallye und einem Museumsbesuch in Basel.