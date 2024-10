Der Städtepartnerschaftsverein hat für das kommende Jahr schon viel vor. So stehen im Januar, zur Fasnet und an Ostern verschiedene Besuche an.

Mit dem Gedenken an den verstorbenen Präsidenten Stephan Ruthardt wurden beim Städtepartnerschaftsförderverein GLOBAL-Sulz die Wahlen zur Komplettierung der Vorstandschaft durchgeführt.

Neuer Vereinspräsident ist Manfred Maier, Jürgen Herbst 2. Vorsitzender und neuer Kassierer ist Georg Hils, alle drei wurden einstimmig gewählt.

Jubiläum in Planung

Nach dem sehr positiven Finanzbericht und dem Jahresbericht des neuen Präsidenten, konnten bereits Überlegungen zum 50. Jubiläum 2027 besprochen werden. GLOBAL unterstützt bereits mit jährlich 10 000 Euro und insgesamt mit 50 000 Euro, das Projekt der Stadt Sulz, ein „Gästehaus Montendre“ zu bauen.

Die Highlights 2025 sind die gegenseitigen Besuche. An der Fasnet wird eine Delegation aus Montendre in Sulz zu Gast sein und GLOBAL wird an Ostern die Fahrt in die Partnerstadt antreten. Bereits zum Jahresbeginn fährt man ins befreundete Altenberg, wo man vom 9. bis 12. Januar erste Kontakte zum neuen Bürgermeister knüpfen möchte.