Städtepartnerschaft Hausach und Arbois: Die Deutsch-französische Freundschaft lebt

1 Hausacher und Arboiser Vertreter enthüllten die Gedenktafel zu 50 Jahren Jumelage zwischen beiden Gemeinden Foto: Agüera Oliver

Eine Delegation aus Hausach weilte in der Partnergemeinde Arbois, wo auf dem Hausach-Platz eine Gedenktafel anlässlich fünf Jahrzehnten Jumelage enthüllt wurde. Arbois` Bürgermeisterin Valérie Depierre würdigte die tief verwurzelte Partnerschaft.









Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr der 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Hausach und Arbois wurde am vergangenen Wochenende gefeiert. Diesmal reisten zahlreiche Freunde nach Arbois, um am Sonntag feierlich die Gedenktafel, die an die beiden damaligen Bürgermeister Manfred Kienzle und Constant Chauvin erinnert, auf dem Hausach-Platz zu enthüllen. Sie waren es, die 1974 die erste Partnerschaftscharta zwischen beiden Städten ausarbeiteten und unterzeichneten. So wurde der Grundstein für eine Beziehung gelegt, die Jahr um Jahr reifte und reicher wurde.