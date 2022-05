7 Bad Dürrheims Bürgermeister Jonathan Berggötz (links) und sein Pendant Mattia Fiorini aus Spotorno freuen sich über die lebendige Partnerschaft, in der Mitte die Übersetzerin Matilde Valle. Foto: Wilfried Strohmeier

Rund 90 Bad Dürrheimer verteilt auf verschiedene Hotels, das Festa Primavera auf der Piazza Vittoria – der Besuch in Spotorno kann als Erfolg verbucht werden.















Bad Dürrheim/Spotorno - Im 23. Jahr der Städtepartnerschaft holten die beiden Bürgermeister Jonathan Berggötz aus Bad Dürrheim und Mattia Fiorini aus Spotorno das Treffen nach, das es eigentlich bereits zum 20-jährigen geben hätte sollen. Und es wartete auf die Bad Dürrheimer einiges an Programm, das von den Spotornesen organisiert wurde. Vom Besuch einer Felsengrotte in der Nähe der Partnerstadt, über eine Stadtbesichtigung, die ins historische Spotorno führte, bis hin zu einem Segelausflug, der mangels Wind dann doch mit dem Motorboot stattfand, konnte aus einigen Aktivitäten gewählt werden. Wen nichts davon reizte, der konnte die Umgebung auf eigene Faust erkunden oder legte sich einfach an den Strand in die Frühlingssonne – die sich für die Bad Dürrheimer doch eher schon wie Sommer anfühlte.