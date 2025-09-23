Balingen und Royan: Es gibt jede Menge Apéro, Austern und Austausch

Wer Anfang Oktober von Balingen nach Royan fährt, kann viel tun – nur nicht ausschlafen. Das ist in der Stadt am Atlantik geboten.
Wenn die Reisegruppe um Oberbürgermeister Dirk Abel am Donnerstag, 2. Oktober, nach langer Fahrt aus dem Bus purzelt, erwartet die Teilnehmer ein kunterbuntes Programm in der Partnerstadt am Atlantik. Los geht es traditionell mit dem Empfang durch den Vize des Royaner Komitees, Philippe Legrand und Bürgermeister Patrick Marengo. Und, das hat Tradition, sowohl die deutsche Nationalhymne, als auch die Marseillaise werden gesungen. Ehe es dann zu den Gastfamilien geht, stehen Apéro und Häppchen auf dem Plan.