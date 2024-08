Städtepartnerschaft Donaueschingen: Erlebnisreiche Reise nach Kaminoyama

1 Bürgermeister Severin Graf und die Deutsch-Japanische-Gesellschaft verabschiedeten die Schüler. Im Bild (von links): Luis Hauger, Finn Krause-Sittnick, Patricia Lehmann, Bianca Weiß, Caroline Schlee, Maria Wenzel, Nikolaos Gkeikis, Bürgermeister Severin Graf, Thomas Stoll, Mina Hara und Niklas Scheu. Foto: Stadt

Die Partnerschaft ermöglichte den kulturellen Austausch mit Japan. Neun Jugendliche tauchten tief in die Kultur des fernen Landes ein. Diesen Freitag werden sie zurückerwartet.









Ein bedeutendes Element der Städtepartnerschaft zwischen Donaueschingen und der Partnerstadt Kaminoyama in Japan ist der jährlich stattfindende Jugendaustausch. Direkt mit Beginn der Sommerferien begaben sich zum zwölften Mal neun Schülerinnen und Schüler aus Donaueschingen, begleitet von Nikolaos Gkeikis, auf die Reise ins Land der aufgehenden Sonne, um an einem 14-tägigen Jugendbegegnungsprogramm in Kaminoyama teilzunehmen. Dies schreibt die Stadt Donaueschingen in einer Pressemitteilung. Diesen Freitag wird die Gruppe am späten Abend zurückerwartet.