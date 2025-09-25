Städtepartnerschaft Balingen-Royan: Ausgerechnet ein Franzose erfindet den Whisky neu

Cognac und Champagner – dafür ist die Region am Atlantik bekannt. Bordeaux passt auch – aber Whisky? Bei Royan wartet man sogar mit einer Weltneuheit der Spirituose auf.
Dem Odeur nach hat man das Gefühl, einen leichten Schwips allein durchs Atmen zu bekommen: Dominique Granchere öffnet die schwere Holztür zu seinem Schatzkeller. Darin lagern bis zur hohen Decke gestapelt mächtige Fässer. Darin befinden sich jene Destillate, aus denen große Häuser wie Hennessy oder Remy Martin später ihren Spitzen-Cognac veredeln. Doch das ist längst nicht das größte Geheimnis, das sich hinter den Pforten der Destillerie „Fontegard“ verbirgt, nur wenige Kilometer entfernt von der Balinger Partnerstadt Royan.