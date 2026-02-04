Städtebauförderung: Wie es mit Mötzinger Plänen nach Zusage von 900 000 Euro weitergeht

Das Gemeindeentwicklungskonzept „Mötzingen 2040“ wird mit 900 000 Euro aus dem Städtebauprogramm gefördert. Neben den Zielen der Gemeinde gibt es auch private Interessenten.
Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Mötzinger Gemeinderat in einer Sondersitzung grünes Licht für das „Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept Mötzingen 2040“ und zugleich für ein Neuordnungskonzept im geplanten Sanierungsgebiet „Ortskern III“ gegeben. Das geschah etwas unter Zeitdruck, um noch in die Städtebauförderung für 2026 zu kommen.