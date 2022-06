1 In die Stadt Rottweil fließt in Sachen Städtebauförderung die größte Einzelsumme von einer Million Euro. Foto: Otto

Insgesamt vier Millionen Euro Städtebauförderung fließen in den Kreis Rottweil. Die größte Einzelförderung erhält Rottweil mit einer Million Euro.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Insgesamt 237,19 Millionen Euro stellt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in diesem Jahr für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Davon kommen rund 76 Millionen Euro vom Bund. Gefördert werden insgesamt 313 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen.

Sieben Projekte der Städte und Gemeinden

Die Stadt Rottweil erhält für die Finanzhilfeerhöhung für private Gebäudeerneuerungen in denkmalgeschützter Zentrumslage sowie Stärkung der Wohnnutzung und quartiersbezogene Erschließungs- und Freianlagen eine Million Euro an Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg. Insgesamt fließen vier Millionen Euro in sieben Projekte der Städte und Gemeinden im Landkreis Rottweil.

Die Städtebauförderung feierte 2021 ihr 50. Jubiläum und ist flexibel wie eh und je. Als lernendes Programm reagiert sie immer wieder auf neue, zentrale Herausforderungen, damit die Kommunen fit für die Zukunft werden. Indem sie langfristige Planungen sichert und gleichzeitig notwendige Spielräume ermöglicht, ist die Städtebauförderung eine verlässliche Stütze für städtebauliche Vorhaben in unseren Städten und Gemeinden.

Freude bei Stefan Teufel

"Die Städtebauförderung ist eine strukturelle Daueraufgabe. Diese hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zu einer kommunalen Schwerpunktaufgabe entwickelt. Ziel der Städtebauförderung ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände und Entwicklungsdefizite und damit die Aufwertung und Verbesserung innerörtlicher Gebiete. Ich freue mich, dass wir im Landkreis Rottweil 2022 mit einer sehr hohen Fördersumme wieder einige wichtige Projekte anstoßen oder final umsetzen können", so der Rottweiler Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Stefan Teufel.

Die Fördermittel gliedern sich wie folgt auf: Aichhalden, Ortsmitte II, 900 000 Euro; Oberndorf am Neckar, Talstadt, 500 000 Euro; Rottweil, Stadtmitte, 1 000 000 Euro; Schenkenzell, Heilig-Garten, 200 000 Euro; Schiltach, Innenstadt, 700 000 Euro; Sulz Mühlheim-Fischingen, 500 000 Euro; Vöhringen Ortskern III, 200 000 Euro.

0