Das Sanierungsgebiet „Umfeld Bahnhof“ in Ebingen umfasst den Bereich von der Hochschule bis zum Sauter-Areal. Es besteht aus zwei Flächen mit 8,3 und 2,9 Hektar und hat einen Förderrahmen von 1,5 Millionen Euro. Darüber informierte Albstadts Erster Bürgermeister Udo Hollauer am deutschlandweiten „Tag der Städtebauförderung“ im neuen City Hotel in der Gartenstraße, das im Sanierungsgebiet liegt.

Zu der Baumaßnahme gab es Informationen bei der Besichtigung. Foto: Horst Schweizer

Im Beisein zahlreicher Bürgerinnen und Bürgern erläuterte Hollauer, dass Bund und Land die Maßnahme mit 60 Prozent bezuschussten. Die restlichen 40 Prozent, was 600 000 Euro entspreche, steuere die Stadt als Kommune bei. „Es ist ein spannendes Projekt, dass wir vor uns haben, man fährt hier regelmäßig vorbei und denkt, was passiert da“, sagte Udo Hollauer im Erdgeschoss des City Hotels. Er dankte der Familie Tosun für die Umsetzung des Projektes, ebenso für die Möglichkeit, das City Hotel im Rahmen des „Tages der Städtebauförderung“ zu besichtigen und mehr darüber zu erfahren.

Lebendige Zentren und sozialer Zusammenhalt

Markus Koch von der städtischen Stabstelle Sanierung stellte sein Team, zu dem Sylvia Flad und Erwin Straubinger gehören, vor und ging in seinem Vortrag auf die Möglichkeiten zur Förderung in Sanierungsgebieten und das Abbruch-Förderprogramm „Freiräume schaffen“ ein. Ziel der Sanierungen seien neben dem Schaffen lebendiger Zentren der soziale Zusammenhalt sowie Wachstum und nachhaltige Erneuerung, etwa in Form von Neu- und Wiedernutzung von Brachen, wie bei den beiden Gebäuden in der Gartenstraße 41/43. Udo Hollauer und Markus Koch übergaben als Dank an Senra und Mehmet Tosun ein Präsent.

Baubürgermeister Udo Hollauer (Mitte hinten) erläuterte den Besuchern die Zuschüsse für das Vorhaben. Foto: Horst Schweizer

Mehmet Tosun, betreibender Gesellschafter und Eigentümer der Tosun GmbH sowie Bauleiter des City Hotels, erläuterte, wie sein Immobilien-Unternehmen zu den 1954/1955 und 1964 erbauten zwei Gebäuden gekommen ist. Nachdem sich die damaligen Nutzer Volkshochschule, Diakonie, Notariat und Kauf-Wasch-Café immer mehr zurückgezogen hatten, da vor allem Wärme-, Schall- und Brandschutz fehlten, und die Gebäude letztendlich leer standen, erwarb die Tosun GmbH 2017 die Häuser. Schon lange davor hatte es Überlegungen zu den Gebäuden und ihrer Nutzung gegeben. Der damalige Baubürgermeister Rainer Mänder riet: „Machen Sie ein Hotel“. In der Stadt fehlen bis zu 300 Hotelzimmer. „Wir hatten bisher nichts mit Hotels zu tun, haben nach einer Marktanalyse landesweit vier bis fünf Hotels besichtigt und waren im guten Austausch mit den Betreibern“, erzählte Mehmet Tosun. Man habe sich dann schnell für das Projekt City Hotel entschieden – mit einer Wärmepumpe als wirtschaftlichste Lösung für die Heiztechnik.

Die 72 Zimmer sind überwiegend barrierefrei

Das Hotel für Geschäftsreisende und Touristen hat nach Fertigstellung 72 Zimmer zwischen 17 und 30 Quadratmetern, überwiegend barrierefrei und mit High-Speed-WLAN und teils mit einer Küche ausgestattet. Da nach einer Analyse inzwischen rund 80 Prozent der Buchungen online erfolgen, ist der Betrieb Check-in und Check-out digital und überwiegend rezeptionslos. Es gibt täglich von 6.30 Uhr bis 10 Uhr Frühstück, danach besteht die Möglichkeit zum Aufenthalt im Living-Room. Eine Terrasse lädt zum draußen sitzen ein, darunter gibt es einen Raum für Fahrräder und einen weiteren speziell für E-Bikes. Auch sind Ladestationen geplant. Den sportlichen Gästen steht ein Fitnessraum zur Verfügung.

Pandemie macht dem Bauvorhaben zu schaffen

Die gesamten Baumaßnahmen hätten unter der Pandemie gelitten. „Es gab Lieferschwierigkeiten, Preisexplosionen um das fünf- bis sechsfache bei Stahl“, führte Mehmet Tosun aus. Zudem habe vieles, da ein Gebäude unter Denkmalschutz stehe, mit dem Denkmalamt abgestimmt werden müssen. Für Arbeiten, die eigene Handwerker nicht hätten ausführen können, seien Betriebe aus der Region ausgewählt worden. Veranschlagt wurden Kosten für die Baumaßnahmen zwischen fünf und 5,5 Millionen Euro, „doch jetzt steht bereits eine sechs davor“, betonte der Betreiber.

Udo Hollauer und Markus Koch übergaben als Dank an Senra und Mehmet Tosun ein Präsent. Foto: Horst Schweizer

Im dritten Stockwerk waren einige Zimmer zur Besichtigung vorbereitet, wovon reger Gebrauch gemacht wurde. Die Fertigstellung und Eröffnung des City Hotels ist für den Spätherbst geplant.