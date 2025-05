Städtebauförderung: Eine Million Euro für Ostelsheim

1 Die Schaffung einer attraktiven Ortsmitte ist in Ostelsheim eines der Ziele, das mit Fördermitteln erreicht werden soll. Foto: Thomas Fritsch Ostelsheim profitiert von der Städtebauförderung des Landes. Bürgermeister Ryyan Alshebl freut sich über hohe Summen, die in den kommenden Jahren in den Ort fließen.







Bürgermeister Ryyan Alshebl war die Freude anzusehen, als er die Nachricht im Gemeinderat verkündete. Ostelsheim wurde in die Städtebauförderung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) aufgenommen. Konkret bedeutet das, dass 2025 eine Million Euro in den Ort fließen. Laut Alshebl wird dieses Geld in die „Schaffung einer attraktiven Ortsmitte, die Modernisierung von Gemeindebedarfseinrichtungen und kommunaler Wohngebäude sowie die Verbesserung des Wegenetzes und die teilweise Renaturierung des Altbachs“ investiert.