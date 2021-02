Städtebauförderung Eine Million Euro für Neuhengstett

Viele ansässige Handwerker beteiligt

"Die Städtebauförderung wirkt auch als örtliche oder regionale Wirtschaftsförderung, denn bei der Gestaltung der neuen Ortsmitte waren viele ansässige Handwerker und Betriebe tätig", betonte Blenke einen wichtigen Aspekt des Förderprogramms und machte weiter deutlich: "Man kann von einem Faktor acht ausgehen, heißt: ein Euro Fördermittel löst acht Euro Investitionen aus, die dem Handwerk und der Nahwirtschaft vor Ort zugutekommen." Durch daraus resultierende Steuereinnahmen ist es fürs Land im Grunde ein sich selbst finanzierendes Förderprogramm, merkte der Landespolitiker an.

"Die 20er-Jahre sind jetzt das Jahrzehnt von Neuheng­stett, was die Ortsentwicklung angeht", lenkte Götz den Blick in die Zukunft. Bereits 2018 habe man den Bedarf und das Interesse an privaten Maßnahmen in der Bevölkerung abgefragt. Jetzt wurde der Kommune von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut per Brief vorab bestätigt, dass das Welschdorf neu ins Programm Städtebauförderung mit einer Fördersumme von einer Million Euro aufgenommen wurde. "Hierfür sind wir dem Land sehr dankbar, denn das ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde ein zweites Mal zum Zug kommt", so der Schultes.

Viele Bürger warten auf das Programm

Er wertet dies als Vertrauensbeweis der Verantwortlichen. Dort wisse man zu schätzen, wie Althengstett die Maßnahmen in der neuen Ortsmitte zeitlich und, was Qualität und positive Wirkung auf die Bevölkerung, die Ortsgemeinschaft und die örtliche Wirtschaft betreffe, umgesetzt habe.

Der Geltungsbereich für private und öffentliche Maßnahmen, das künftige Sanierungsgebiet in Neuhengstett, umfasst im Wesentlichen die Waldenserstraße, die Möttlinger Straße und den Ortsmittelpunkt mit Kirche, Rathaus, Pfarrhaus und Alter Schule, zeigte der Bürgermeister auf. Denn hier sei noch die originäre Struktur eines typischen Waldenserortes erkennbar, die auch in Zukunft ablesbar sein soll.

Die nächsten Schritte sind laut Götz die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes und der Erlass der entsprechenden Sanierungssatzung durch den Gemeinderat in kommenden öffentlichen Sitzungen. "Die Umfrage 2018 hat ergeben, dass viele Bürger auf das Programm warten, um private Sanierungen und Neuordnungen anzugehen."