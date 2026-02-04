Städtebauförderung 2026: 3,6 Millionen Euro für St. Georgen – Rückenwind für Rathaussanierung

St. Georgen erhält im Rahmen der Städtebauförderung eine Fördersumme von 3,6 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen Projekte im städtebaulichen Erneuerungsgebiet vorangebracht werden.
Die Bergstadt profitiert in diesem Jahr deutlich von der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg. Insgesamt fließen mehr als 5,6 Millionen Euro in vier Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises – Villingen-Schwenningen, St. Georgen, Gütenbach und Tuningen. Die Stadt St. Georgen erhält dabei 3,6 Millionen Euro zur Weiterentwicklung seines städtebaulichen Erneuerungsgebiets in der Innenstadt.