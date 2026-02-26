Städtebau-Konzept kann starten: Hoffnung auf Fördermittel fürs Ortszentrum von Efringen-Kirchen

Nach dem Beschluss des Gemeindeentwicklungskonzepts Efringen-Kirchen kann nun die städtebauliche Förderung starten – für die Sanierung des Ortszentrums.
Die Vorstellung des gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (GISEK) durch das Stuttgarter Büro Reschl brachte zunächst nicht die erhoffte Klarheit, die Bürgermeisterin Carolin Holzmüller nach der Vorstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) in der Gemeinderatssitzung im Januar versprochen hatte. Voraussetzung für den Start des GISEK-Prozesses ist der Beschluss des GEK durch den Gemeinderat, wie das Büros Reschl in seinen Unterlagen festgehalten hat.