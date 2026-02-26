Städtebau-Konzept kann starten: Hoffnung auf Fördermittel fürs Ortszentrum von Efringen-Kirchen

Nach dem Beschluss des Gemeindeentwicklungskonzepts Efringen-Kirchen kann nun die städtebauliche Förderung starten – für die Sanierung des Ortszentrums.

Die Vorstellung des gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (GISEK) durch das Stuttgarter Büro Reschl brachte zunächst nicht die erhoffte Klarheit, die Bürgermeisterin Carolin Holzmüller nach der Vorstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) in der Gemeinderatssitzung im Januar versprochen hatte. Voraussetzung für den Start des GISEK-Prozesses ist der Beschluss des GEK durch den Gemeinderat, wie das Büros Reschl in seinen Unterlagen festgehalten hat.

Nachdem dieser am Montag erfolgt ist, kann nun das nächste Konzept auf den Weg gebracht werden, mit Bestandsaufnahme und Analyse im März/April. Im Mai soll es dann mit einer Bürgerbeteiligung zum Sanierungsgebiet weitergehen und gegen Ende des Monats nach Abstimmung mit der Verwaltung ein Bericht erstellt werden.

Frist endet im Oktober

Für Sommer empfiehlt das Stuttgarter Stadtentwicklungsbüro einen Vor-Ort-Termin mit dem Regierungspräsidium (RP) Freiburg und gegen Ende Juli eine Sondersitzung des Gemeinderats noch vor der Sommerpause. Die Frist für einen Neuantrag von Fördermitteln endet im Oktober.

Das gebietsbezogene integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (GISEK) beschäftigt sich mit einem bestimmten Gebiet. Es ist also der von Holzmüller im Januar angekündigte nähere Blick, anstatt der aus einer „gewissen Flughöhe“.

Die Schritte dieses Prozesses sind ähnlich dem des GEK mit Analysephase, Bürgerbeteiligung und Dialogphase mit einer Sondersitzung des Gemeinderats. Ein Unterschied liegt in den Zeithorizonten: beim GEK sind es etwa 15 Jahre, beim GISEK acht bis zehn Jahre.

Zudem unterscheiden sich die Ziele: Beim GEK ist es die Entwicklung der gesamten Gemeinde mit ihren neun Ortsteilen, beim GISEK die städtebauliche Erneuerung, wozu es ein abgegrenztes Sanierungs- oder Fördergebiet braucht.

Weitere Ziele des Konzepts sind die Stärkung der Ortszentren, die Verbesserung von Wohn- und Arbeitsverhältnissen, eine ökologische Erneuerung und Klimaschutz sowie die Sicherung der Infrastruktur und ein bedarfsgerechter Aufbau bei Versorgung, Gesundheit, Soziales und Mobilität. Voraussetzungen für eine potenzielle Förderung am Ende einer Bewerbung sind städtebauliche Missstände, ein zügiges Verfahren und die Kommune trägt die Gesamtverantwortung bei der Umsetzung.

Näherer Blick auf Ortszentrum

Der nähere Blick gilt in Efringen-Kirchen zunächst dem Ortszentrum im Kernort. Positive Impulse hat Holzmüller noch im Dezember vom Gemeindeentwicklungskonzept erwartet. Aufgrund dieser Erhebungen sollte es möglich werden, dieses als Sanierungsgebiet festzulegen und Fördermittel zu beantragen. Diese seien für eine Weiterentwicklung rund um die Frage nötig, welchen Charakter das Ortszentrum rund um den Rathausplatz künftig haben soll.

„Mit einem Sanierungsgebiet erhält man bei der Städtebauförderung den höchsten Zuschuss“, erklärt Marlen Herweck vom Büro Reschl, die in der Gemeinderatssitzung den GISEK-Prozess vorstellte. Das sei wie das Schweizer Taschenmesser der Sanierung, damit bekäme man sehr viel gefördert. Auch Privatleute können bei Modernisierungen gefördert werden, bei Abbruch und Neubau sei allerdings lediglich der Abbruch förderfähig.

Inselbildung nicht vorgesehen

Herweck räumt aber auch ein, dass man bei einer Bewerbung häufig „erst mit dem zweiten Antrag reinkomme.“ Zehn bis 20 Hektar umfasse ein Sanierungsgebiet, als Beispiel nannte Herweck ein Baugebiet aus den 60er Jahren.

„Muss es denn ein zusammenhängendes Stück an Fläche sein?“, fragte Gemeinderätin Claudia Scheurer (FDP/Freie Bürger) und Herweck antwortete, dass eine Inselbildung nicht vorgesehen sei.

Einige Gemeinderäte zeigten Verständnis, dass sich das Sanierungsgebiet im Kernort befindet, „weil es dort am Notwendigsten ist“, wie Kevin Brändlin (FDP/Freie Bürger) sagte. Gemeinderätin Claudia Scheurer, die auch Ortsvorsteherin von Mappach ist, meinte: „Die Bürger müssen sich darüber bewusst sein, dass das Geld im Zentralort ausgegeben wird.“ Zurück blieb nach der Vorstellung des GISEK vor dem Beschluss des GEK die Sorge, Wünsche bei den Bürgern zu wecken, die am Ende mangels Geld oder Personal nicht erfüllt werden könnten.

Jörg Weiß (CDU/Unabhängige) befand „das Fördermittel-Hopping für gefährlich“. Schließlich könnte man zwei Jahre später feststellen, dass es nicht sinnvoll war. Karl Rühl (CDU/Unabhängige) meinte: „Es sollte schon so sein, dass uns nachher auf der Hälfte nicht das Geld ausgeht.“

„Tolle Bürgerbeteiligung“

Besorgt zeigten sich die Gemeinderäte auch über die kommende Bürgerbeteiligung im Rahmen des GISEK, weil sie beim Gemeindeentwicklungskonzept schon ihre Tücken gehabt habe. „Tolle Bürgerbeteiligung mit einer sechstägigen Einladungsfrist“, kommentierte Michael Lang (FDP/Freie Bürger). Brändlin pflichtete ihm bei und wünschte sich, „dass es beim nächsten Mal besser läuft.“