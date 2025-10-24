Stadtzentrum Hechingen: Attraktive Innenstadt? Kreisbau denkt an Pop-up-Stores

Wie kann die Hechinger Innenstadt an Attraktivität gewinnen? Der Verkauf der östlichen Gebäudezeile am Obertorplatz macht Hoffnung. Diese Ideen hat die Kreisbau Hechingen.
Kritisiert wird der Zustand der Hechinger Innenstadt gern und viel. Konkrete Ideen, wie Markt- und Obertorplatz attraktiver gemacht werden können, bleiben aber meist aus. Einen Impuls zum Aufbruch könnte der Verkauf der östlichen Gebäudezeile am Obertorplatz bieten; der Insolvenzverwalter der EJL-Stadtentwicklungs GmbH hatte zuletzt darauf gehofft, bis Ende des Jahres den Verkauf abschließen zu können.