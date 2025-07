Damit setzen laut Mitteilung die Stadt Schramberg und die EnBW ein starkes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und eine weiterhin zukunftsgerichtete Entwicklung des kommunalen Energieversorgers.

Peter Kälble leitet die Stadtwerke Schramberg seit 2001. Ende 2025 kann er auf 25 Dienstjahre zurückschauen. In dieser Zeit habe er das Unternehmen nicht nur wirtschaftlich erfolgreich geführt, sondern auch zu einem modernen, kundenorientierten und regional stark verankerten Versorger weiterentwickelt, heißt es weiter. Darüber hinaus bringe er seine Erfahrung landesweit ein. Seit Gründung des Kooperationsnetzes Baden-Württemberg, einem Zusammenschluss von über 30 Stadtwerken und Netzgesellschaften mit EnBW-Beteiligung im Jahr 2012, fungiere er dort als Sprecher der Stadtwerke.

Stimmen der Gesellschafter

„Für uns als Stadt nehmen die Stadtwerke eine essenzielle Versorgungsfunktion wahr,“ betont Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. „Wir freuen uns, dass wir mit Peter Kälble einen erfahrenen Energiewirtschaftler weiter verpflichten und den positiven Kurs so fortsetzen können.“

Auch der Mitgesellschafter EnBW lobt die Entwicklung in Schramberg ausdrücklich: „Es gibt Stadtwerke in der Region, die wirtschaftlich zu kämpfen haben – Schramberg gehört ganz klar zu den Positivbeispielen“, erklärt Michael Kling, Leiter des Regionalzentrums Heuberg-Bodensee, Kommunale Beziehungen der Netze BW. „Wir sehen seit Jahren eine stabile, wirtschaftlich tragfähige Aufstellung. Dass die Stadtwerke heute so ertragreich dastehen, ist ganz wesentlich das Verdienst von Peter Kälble gemeinsam mit seinem engagierten Stadtwerke-Team.“

Blick nach vorn

Mit Blick auf die Transformation der Wärmeversorgung, die Digitalisierung der Netze und den steigenden Bedarf an Fachkräften stehen die nächsten Jahre im Zeichen intensiver Veränderung. Auch Geschäftsführer Peter Kälble blickt mit klarem Fokus auf die kommenden Aufgaben: „Die Energiewende und die Transformation des Energiesystems fordern die Branche insgesamt – und uns als kleines, regionales Stadtwerk ganz besonders. Wir haben die turbulenten Zeiten sehr gut überstanden und freuen uns, dass wir trotz der Energiekrise unseren Kundenstamm ausbauen konnten. Das ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, auch in Zukunft ein modernes Dienstleistungsunternehmen mit starkem Fokus auf Kundennähe zu sein. Vielen Dank für das Vertrauen.“

Wandel aktiv gestalten

Die Gesellschafter sind sich einig: Die Stadtwerke Schramberg sind mit Peter Kälble an der Spitze sehr gut aufgestellt, um den Wandel aktiv zu gestalten – hin zu einem weiterhin leistungsfähigen Energiedienstleistungsunternehmen in der Region mit starkem Fokus auf Kundennähe.

Stadtwerke im Überblick

Neben der Strom-, Erdgas-, Wasser- und Wärmeversorgung sind die Stadtwerke Schramberg verantwortlich für die Abwasserentsorgung sowie den Bäder- und Parkhausbetrieb. Die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich durch den Aufgabenzuwachs in den letzten Jahren stetig erhöht. Aktuell sind 87 Mitarbeitende bei den Stadtwerken beschäftigt. Die Umsatzerlöse lagen im Jahr 2024 bei rund 60 Mio. € und haben sich seit 2001 rund verdreifacht. Die Bilanzsumme betrug 2024 rund 112 Mio. €, was gegenüber 2001 etwa einer Vervierfachung entspricht.

Stadt profitiert mit

Durch den anteiligen Jahresüberschuss 2024 (1,3 Mio. €), die Konzessionsabgaben (1,0 Mio. €) und die Gewerbesteuereinnahmen (0,6 Mio. €) sind dem städtischen Haushalt im Jahr 2024 Gelder in Höhe von 2,9 Mio. € zugeflossen.

Zur Person

Peter Kälble

hat nach dem Abitur in seinem Geburtsort Lahr am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Karlsruhe Wirtschaftsingenieur studiert und sich bereits während des Studiums auf die Energiewirtschaft fokussiert. Seine berufliche Laufbahn begann 1992 in Freiburg beim Vorläuferunternehmen der Badenova. Als die Liberalisierung der Energiewirtschaft begann, wechselte er 1998 zur EnBW-Vertriebsgesellschaft nach Stuttgart. Seit 2001 ist er Geschäftsführer der Stadtwerke Schramberg.