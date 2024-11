1 Die Jahresablesung 2024 startet in Hechingen in der kommenden Woche. Foto: stock.adobe.com/Kzenon

Kommende Woche versenden die Stadtwerke Hechingen die Ablesekarten für die Jahresablesung. Drei Wege zur Übermittlung der Daten werden angeboten. Ein Überblick für Verbraucher.









Die Stadtwerke Hechingen starten die Jahresablesung 2024 für alle Versorgungsarten. Die Ablesekarten werden in der kommenden Woche per Post an die Kunden versendet. Das teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit.

Für die Übermittlung der Zählerstände bis Sonntag, 15. Dezember, stehen drei Wege zur Verfügung: Kunden senden ihre Zählerstände entweder über die Ablesekarte, per QR-Code oder direkt über die Webseite unter www.stadtwerke-hechingen.de. Hinweise zur Ablesung befinden sich auch auf der Rückseite der Ablesekarte. Lesen Sie auch Besonderheit bei PV-Anlage Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Wasserzähler gelegt werden: diese haben keine Nachkommastellen, so dass jede Zahl abgelesen werden muss. Da die Stadtwerke Hechingen für alle Zählerstände im Netzgebiet Hechingen und deren Weiterleitung an die jeweiligen Lieferanten zuständig sind, müssen alle Bürger ihre Zählerstände übermitteln, auch wenn sie nicht Kunde der Stadtwerke sind. Photovoltaik-Anlagen-Besitzer erhalten zwei Ablesekarten – eine für den Zählerstand am 15. Dezember für die Stadtwerke Hechingen und eine für den Stand am Dienstag, 31. Dezember, für die Netze Hechingen GmbH & Co. KG. Bei Fragen rund um das Thema Ablesung steht das Team der Stadtwerke Hechingen unter Telefon 07471 / 93 65 53 zur Verfügung.