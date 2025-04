Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) GmbH kann in dieser Woche mehrere Baumaßnahmen in den beiden Stadtbezirken Villingen und Schwenningen abschließen.

Bei zwei Baustellen liegt die SVS absolut im Zeitplan, zwei Baustellen konnten sogar eine Woche schneller als ursprünglich gedacht zum Abschluss gebracht werden, teilt die SVS am Donnerstag mit.

Schwenningen

In der Schwarzwaldstraße in Schwenningen wurde die Wasserleitung auf rund 100 Metern erneuert. Die Arbeiten seien in dieser Woche abgeschlossen worden

Mitte November gab es in der Schwenninger Dickenhardtstraße einen größeren Wasserrohrbruch. In rund 75 Minuten traten hier aus der Rohrleitung insgesamt 1100 Kubikmeter Wasser aus. „Die Mitarbeiter der SVS waren schnell vor Ort und hatten den Teilbereich per Absperrschieber vom Netz genommen, das Leck in der Leitung lokalisiert“, schreibt die SVS.

Das betroffene Stück in der Dickenhardtstraße sei nun komplett erneuert worden. Im zweiten Bauabschnitt, der Mitte nächster Woche beginnt, werde die Wasserleitung nun Richtung Rietenstraße ebenfalls erneuert.

In der Schwenninger Steinbeisstraße wurde das 20 KV-Netz der SVS verstärkt. Die Arbeiten hätten in dieser Woche und damit schneller als geplant zum Abschluss gebracht werden können.

Villingen

In Villingen wurden im Oberen Brühl Stromleitungen seit dem 10. März verlegt. Auch hier sind die Arbeiten nun abgeschlossen.

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen informiert aktuell über die größeren Baumaßnahmen in den Ortsteilen und den beiden Stadtbezirken unter www.svs-energie.de/baustellen.