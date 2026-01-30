Stadtwerke Freudenstadt: Vereine freuen sich über 11 650 Euro

Vom Fördertröpfle der Stadtwerke Freudenstadt profitieren dieses Mal 23 Vereine. Für das DRK Alpirsbach gab es 150 Euro extra.

Die Förderung von Vereinen und ihres ehrenamtlichen Engagements hat bei den Stadtwerken Freudenstadt seit jeher einen hohen Stellenwert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir im Rahmen unserer Herbstaktion des Fördertröpfle diesmal 23 Vereine aus unserem Netzgebiet mit insgesamt 11 500 Euro unterstützen können“, wird Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Günther darin zitiert.

Die Vereine im Netzgebiet der Stadtwerke konnten ihre Projekte bis zur Bewerbungsfrist am 10. November einreichen. Im Anschluss erfolgte die Zuteilung durch ein internes Gremium der Stadtwerke.

„Die Aktion, die das 13. Mal stattfand, wurde wieder gut angenommen – die Auswahl war daher umso schwerer“, so Günther. Insgesamt können diesmal 21 Vereine und deren Projekte mit einer Spende von jeweils 500 Euro unterstützt werden.

Kauf von Uniformen

Die Mischung der Vereine, die vom Deutschen Roten Kreuz, über Musik- und Sportvereine, soziale Vereine bis hin zu Narrenzünften und Kulturvereinen reicht, ist so bunt wie deren Projekte. „Von der Unterstützung von Renovierungsarbeiten, dem Kauf von neuer Vereinskleidung oder Uniformen, bis hin zur Finanzierung von Tagesausflügen für Menschen mit Behinderung und zur Finanzierung von Schulprojekten ist alles dabei“, freut sich Günther.

Abstimmung in den Sozialen Medien

Mehr als 30 Vertreter der Vereine nahmen am Donnerstagabend an der offiziellen Spendenübergabe in den Räumlichkeiten der Stadtwerke teil. Der DRK Ortsverband Alpirsbach, das mit seinem Betrag Jugendrotkreuzkleidung finanziert, darf sich aufgrund einer Abstimmung in den Sozialen Medien zusätzlich über eine Spende in Höhe von 150 Euro freuen.

Günther sprach allen anwesenden Vereinen seinen Dank für ihr großes Engagement aus. Vereine seien ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, da sie Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenbringen.

Im Frühjahr geht es weiter

Bereits im Frühjahr geht das Fördertröpfle in einen neue Runde. Die Stadtwerke werden über den Bewerbungsstart hierzu rechtzeitig informieren, wird in der Mitteilung versprochen.

Wer dieses Mal vom Fördertröpfle profitiert und was davon finanziert wird

Vereine

Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte (Mobile Lautsprecheranlage), DRK Kreisverband Freudenstadt (Ausflüge für Menschen mit Behinderung), DRK Ortsverband Alpirsbach (Kleidung Jugendrotkreuz), DRK Ortsverein Loßburg (Beschaffung einer Übungspuppe), DRK Ortsverein Wittendorf (Mehrweggeschirr), DRK Tagespflege Haus Sonnenschein (Tagesausflüge), Fliegergruppe Freudenstadt (Schulungsflugzeug), Förderkreis der Realschule Dornstetten (Seminarkurprojekt Bewegung und Gesundheit), Förderverein Falkenrealschule Freudenstadt (Banner), Golf-Club Freudenstadt (Jugendcamp), Heimatinitiative Ehlenbogener Tal (neue Exponate), Join – Mut zum Leben (Optimierung Brandschutz), Junge Chöre Loßburg (neue T-Shirts), Männergesangverein Besenfeld (Chorliteratur und Vergütung Chorleiter), Musikverein Loßburg (Jugend-Probenwochenende), Narrenzunft Alpirsbach (neue Uniformen für den Fanfarenzug), Narrenzunft Dietersweiler (Kinderfasnet), Skiverein Alpirsbach (Ausbildung der Übungsleiter), Turn- und Sportverein Freudenstadt 1862 (Vereinskleidung), Turnverein Dornstetten (Übungsnetze und Volleybälle), Verein für Heimatgeschichte Alpirsbach (Stapelstühle und Tische), Verein für Kulturdenkmale (Sanierung Hausser-Hütte), Verein zur Förderung der evangelischen Jugendarbeit im Kirchenbezirk Freudenstadt (Finanzierung Jugendreferent).