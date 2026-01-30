Stadtwerke Freudenstadt: Vereine freuen sich über 11 650 Euro

Vom Fördertröpfle der Stadtwerke Freudenstadt profitieren dieses Mal 23 Vereine. Für das DRK Alpirsbach gab es 150 Euro extra.
Die Förderung von Vereinen und ihres ehrenamtlichen Engagements hat bei den Stadtwerken Freudenstadt seit jeher einen hohen Stellenwert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir im Rahmen unserer Herbstaktion des Fördertröpfle diesmal 23 Vereine aus unserem Netzgebiet mit insgesamt 11 500 Euro unterstützen können“, wird Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Günther darin zitiert.