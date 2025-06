Stadtwerke Freudenstadt: Knapp 10 000 Euro fließen an Vereine

Die Unterstützung von Vereinen und deren ehrenamtlicher Arbeit sei eine Herzensangelegenheit, schreiben die Stadtwerke Freudenstadt in einer Pressemitteilung. „Daher freuen wir uns, dass wir erneut 19 Vereine in unserem Netzgebiet mit insgesamt 9 650 Euro im Rahmen unserer Frühjahrsaktion des Förder-Tröpfle unterstützen können“, wird Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Günther zitiert.

Jeder Verein erhält eine Spende von 500 Euro

Die Vereine konnten ihre Projekte über die Homepage der Stadtwerke bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 11. Mai diesen Jahres einreichen. Im Anschluss wählte ein internes Gremium der Stadtwerke die Gewinner aus. „Die Aktion, die das zwölfte Mal stattfand, wurde wieder sehr gut angenommen, so dass die Auswahl der zu fördernden Projekt umso schwerer gefallen ist“, wird Günther in der Mitteilung wiedergegeben.

Unterm Strich werden in diesem Frühjahr 19 Vereine und deren Projekte mit einer Spende von jeweils 500 Euro unterstützt. Die Mischung der Vereine – die von Denkmal- und Heimatvereinen über Musik- und Sportvereine bis hin zu den Pfadfindern reicht – sei so bunt wie deren Projekte.

„Von der Unterstützung verschiedener Renovierungsarbeiten, dem Kauf von Wasserspielgeräten sowie Fasnetskindermasken bis hin zur Finanzierung eines Hilfstransports nach Ost-Kasachstan ist alles dabei“, wird der Stadtwerke-Geschäftsführer zitiert.

Rund 30 Vereinsvertreter bei Übergabe

Rund 30 Vereinsvertreter waren bei der offiziellen Spendenübergabe in den Räumen der Stadtwerke dabei. Der Musikverein Römlinsdorf konnte im Rahmen einer Abstimmung auf Facebook noch zusätzlich 150 Euro entgegennehmen.

Vereine, heißt es in der Mitteilung, seien ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und führten unterschiedlichste Menschen zusammen. Die nächste Aktion des Förder-Tröpfle planen die Stadtwerke Freudenstadt für den Herbst.

Diese Vereine profitieren diesmal vom Förder-Tröpfle

Die einzelnen Vereine und ihre Projekte:

Besuchs- und Therapiehunde Nordschwarzwald (Schulungsmaßnahme zur Qualitätssicherung), Bogensportclub Freudenstadt (Unterstützung des ersten Internationalen Hallenturniers in Freudenstadt), Denkmalfreunde Waldlust (Unterstützung beim Aufbau der „Zwitscherstube“), Förderkreis Radio Freudenstadt (Unterstützung beim 30-jährigen Vereinsjubiläum), Förderverein der Jugendtechnikschule Landkreis Freudenstadt (Unterstützung der Schlaufuchstage), Förderverein Freibad Alpirsbach (Anschaffung eines Wasserspielgeräts), Förderverein Waldschwimmbad Kniebis (Beschaffung von einem neuen Volleyballnetz und von Spielzeug für den Sandkasten), Heimat- und Museumsverein für Stadt und Kreis Freudenstadt (Unterstützung bei der Beschaffung einer Vitrine für eine Bronzeskulptur im Stadthaus), Hoffnung und Hilfe (Unterstützung zur Durchführung eines Hilfstransports nach Ost-Kasachstan), Katzenhilfe der Nothilfe für Polarhunde (Einrichtung eines Kittenzimmers für Mutterkatzen und ihre Babys), Kreisjugendring Freudenstadt (Erweiterung des Ausleihpools durch Anschaffung einer Spielstraßenkiste), Musikverein Besenfeld (Anschaffung einer neuen Audioanlage für Gesang, Moderation und Tontechnik), Musikverein Römlinsdorf (Beschaffung neuer Uniformen), Musikverein Rötenbach (Unterstützung Instrumentenbeschaffung für neue Bläserklasse), Musikverein Trachtenkapelle Kniebis (Mitfinanzierung neuer Schlagzeugwagen und großer Trommeln für die Guggamusik, Narrenzunft Dornstetten (Beschaffung neuer leichter Kindermasken), Royal Rangers Stamm 294 Freudenstadt eins der VIA Freudenstadt (Erneuerung Teamausrüstung), Sportfreunde Göttelfingen (Sanierung der Balken der Hütte am Trainingsplatz), TC Loßburg (Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit)