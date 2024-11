1 Blickt schon Richtung Rente: Stadtwerke-Chef Harald Eppler geht in den Ruhestand. Foto: Thiercy

Der Leiter der Stadtwerke geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Damit endet in Balingen eine Ära, die geprägt war von vielen Neuerungen im Energiesektor. Der Teamplayer hat Stürme wie Lothar erlebt – und dabei selbst die Nacht durchgeschafft.









Link kopiert



„In meinem Garten hat das Spielhäusle Saltos geschlagen“, erinnert sich Harald Eppler an den 26. Dezember 1999. An jenem Tag fegte Sturm Lothar über das Land und richtete verheerende Schäden an. Auch in Balingen.