1 Das Schramberger Rathaus könnte verkleinert werden – zumindest personeller Hinsicht. Foto: Niklas Ortmann Künftig soll bei der Stadt Schramberg nicht mehr jede geplant freiwerdende Stelle besetzt werden, sondern die Notwendigkeit der Nachbesetzung geprüft werden.







Link kopiert



23,6 Millionen Euro gibt die Stadt Schramberg in diesem Jahr zur Bezahlung ihrer Mitarbeiter aus, durch Tarifsteigerungen und weiterer Regeln mit steigender Tendenz in den Folgejahren. Zudem wurden in den Vorjahren zahlreiche neue Stellen genehmigt – meist aber in der Kinderbetreuung.