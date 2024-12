Im Rahmen der Weihnachtsfeier für ihre Beschäftigten hat die Stadtverwaltung Meßstetten langjährige Mitarbeiter geehrt und manche von ihnen verabschiedet.

Bürgermeister Frank Schroft würdigte jene Frauen und Männer, die zwischen zehn und 40 Jahren im Dienste der Stadt Meßstetten beschäftigt sind.

Außerdem galt seine Anerkennung jenen, die im Laufe des Jahres 2024 ihren Ruhestand angetreten haben. Zusammen mit Hauptamtsleiter Thomas Berg und der Personalrats-Vorsitzenden Nadine Geiger überreichte er in der Festhalle Präsente an die Jubilare sowie künftigen Rentner und Pensionäre. Ein finanzielles Dankeschön gab es für die Arbeitsjubilare obendrauf.

Geehrt für 40 Jahre treuen Dienst wurde Thomas Müller vom Bauhof sowie für jeweils 25 Jahre Sandra Buck im Sekretariat der Realschule, Nadine Geiger in der Stadtverwaltung und Claudia Lohrey in der Sozialstation.

Das Feld der Arbeitsjubilare 2024 führt Thomas Müller vom Bauhof-Team mit 40 Dienstjahren an. Seit 30 Jahren im Dienst sind Timo Graffenberg von der Sozialstation und Anja Bauer vom Kindergarten Oberdigisheim sowie seit 20 Jahren Alexander Eppler vom Bauhof und Katrin Gräßle von der Stadtverwaltung.

Seit zehn Jahren mit dabei sind Heidrun Bosch, Beate Graf und Birgit Petzuch in der Nachbarschaftshilfe; Tanja Buhl, Muazzez Ceylan und Myriam Schneider im Kindergarten Bueloch; Rebecca Diesing und Sonja Hauser in der Sozialstation; Stefanie Haas und Heidi Quarleiter in der Verwaltung, Hausmeister Claus Clesle; Lucia Gomeringer in der Schule Heinstetten; Jesika Panje in der Turn- und Festhalle Hossingen sowie Julia Strenzl im Kindergarten Tieringen.

Verabschiedet worden sind Sabine Beneke-Heinz von der Schule Tieringen, Elisabeth Butz vom Kindergarten Bueloch, Hausmeister Gehard Jaus, Beate Kästle vom Kindergarten Fürhölzer, Siegfried Link und Reinhard Simmuteit vom Bauhof, Günter Löffler und Hildegard Schade vom Museum sowie Regina Schempp von der Stadtverwaltung.