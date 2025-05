Stadtverwaltung bei Fischer: Lernen von der Industrie

1 Die Delegation der Stadt Freudenstadt mit der Geschäftsführung von Fischer Consulting. Foto: Unternehmensgruppe Fischer Die Stadtverwaltung Freudenstadt hat sich bei der Unternehmensgruppe Fischer in Waldachtal Denkanstöße in Sachen Digitalisierung geholt.







Oberbürgermeister Adrian Sonder und die Amtsleiter sowie die Mitarbeiter der Stabsstellen waren auf Einladung der „fischer Consulting GmbH“ in Tumlingen. Die Delegation der Verwaltung ließ sich das „fischer ProzessSystem“ (fPS) der Unternehmensgruppe erklären und erhielt Einblicke in die Erfahrungen, die Fischer bei der Digitalisierung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz gesammelt hat, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.