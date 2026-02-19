Stadtverwaltung Balingen: Was macht denn ein persönlicher Referent?

Die Stabstelle Persönlicher Referent stellt ihre Arbeit in der nächsten Gemeinderatssitzung vor. Wir haben uns den Amtszweig vorab genauer angeschaut.

In der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 24. Februar, steht unter anderem der Statusbericht der Stabstelle Persönlicher Referent auf der Agenda. Amtsleiter Dennis Schmidt wird hierzu berichten. Vorab dürfte sich der ein oder andere Leser aber die Frage stellen: Wofür ist diese Stabstelle eigentlich zuständig? Die Antwort: Für mehr als so mancher womöglich vermutet hätte.

In einer Präsentation, die unserer Redaktion bereits vorliegt, wird anschaulich dargestellt, welche Aufgaben die Stabstelle unter der Leitung von Dennis Schmidt eigentlich übernimmt. Schmidt ist seit Sommer 2023 als Leiter im Amt. Wer sich einmal die komplette Bezeichnung des Amtszweiges anschaut, kann sich schon mehr darunter vorstellen: Stabstelle Persönlicher Referent, Bürgerschaftliches Engagement, Klimaanpassung.

Stiller Helfer und Unterstützer

Der persönliche Referent lässt sich womöglich auch als stiller Helfer und Unterstützer des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters beschreiben. Zu den Tätigkeiten gehören unter anderem die Vorbereitung und Koordination von zahlreichen Veranstaltungen der Verwaltungsspitze. Die Auswahl und Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, das Managen der Weihnachtspost und die Koordination des Terminkalenders der Verwaltungsspitze gehören ebenfalls zu den Aufgaben von Schmidt und seinen Mitarbeitern. Tamara Sauer etwa kümmert sich mittlerweile um die zahlreichen Bürgeranfragen und mögliche Anregungen und Beschwerden. Sie ist Ansprechpartnerin bei Konflikten und Missverständnissen und zudem als Klimamanagerin im Einsatz. Sauer hat nach fünf Jahren bei den Balinger Stadtwerken vor wenigen Monaten dieses Amt angetreten. Wichtig war es ihr bereits in einem Gespräch mit unserer Redaktion zu betonen, dass sie nicht die Rolle einer Klimaschutzmanagerin einnimmt. Es gehe nicht ausschließlich um Schutzmaßnahmen, sondern auch um Anpassungen an die sich verändernden Gegebenheiten. Neben langen Trockenphasen nehmen auch starke Regengüsse und Sturmereignisse zu, so Sauer damals. Während ihr Vorgänger, Martin Böhme, vor allem mit der Planung der kommunalen Wärmeplanung und der Datenerhebung beschäftigt war, soll die 37-Jährige künftig einzelne Projekte koordinieren. Und: Zwischen Akteuren vermitteln.

Etwa 100 Presseanfragen jährlich

Auch unsere Redaktion hält die Stabstelle auf Trab: Etwa 100 Presseanfragen insgesamt gilt es jährlich zu beantworten, davon auch einige aus unserem Haus. Pressemitteilungen müssen koordiniert werden, ebenso wie Pressegespräche. Hinzu beobachten die Mitarbeiter der Stabstelle die allgemeine Presselandschaft und betreiben Kontaktpflege.

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch das Betreiben und Bestücken der städtischen Homepage sowie die Verwaltung der Social-Media-Kanäle der Eyachstadt.

Wer auf dem Balinger Marktplatz einen Kuchenverkauf oder einen Wahlkampfstand aufstellen will, muss dies ebenfalls über die Stabstelle abwickeln. Zudem laufen zahlreiche städtische Veranstaltungen und die Ehrenamtskoordination über diesen Zweig.