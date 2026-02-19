Stadtverwaltung Balingen: Was macht denn ein persönlicher Referent?

Die Stabstelle Persönlicher Referent stellt ihre Arbeit in der nächsten Gemeinderatssitzung vor. Wir haben uns den Amtszweig vorab genauer angeschaut.
In der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 24. Februar, steht unter anderem der Statusbericht der Stabstelle Persönlicher Referent auf der Agenda. Amtsleiter Dennis Schmidt wird hierzu berichten. Vorab dürfte sich der ein oder andere Leser aber die Frage stellen: Wofür ist diese Stabstelle eigentlich zuständig? Die Antwort: Für mehr als so mancher womöglich vermutet hätte.