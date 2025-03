So sorgt das Rathaus für Datensicherheit

1 Die Stadtverwaltung Bad Dürrheim hat zahlreiche Computer in ihrem Netzwerk, die regelmäßig gewartet werden müssen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/LoboStudioHamburg

Holger Hannabach stellt die Aufgaben der IT-Abteilung der Stadtverwaltung vor.









Wer kennt das nicht? Als neues Passwort für den Computer wird schnell mal der Rufname der Hauskatze eingegeben. Gerade in Bereichen, wo sensible Daten gespeichert sind, ist ein solcher leichtfertiger Umgang tabu – etwa im Bad Dürrheimer Rathaus mit seinen Außenstellen und den Ortsverwaltungen.