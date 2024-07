Gleich dreimal hieß es kürzlich „Time to say goodbye“ bei der Stadtverwaltung, als Jugendhausleiterin Nicole Grieshaber, Bauhofmitarbeiter Wilhelm Manger und Kämmerer Thomas Berninger verabschiedet wurden.

Zahlreiche langjährige Kollegen, Wegbegleiter und Vorgesetzte nahmen an der Feier teil, um die drei Mitarbeitenden zu ehren. Mit persönlichen Worten, interessanten Einblicken in die verschiedensten Tätigkeitsbereiche sowie Glückwünschen, Urkunden und kleinen Geschenken wurde die Abschiedsfeier umrahmt.

Wilhelm Manger begann im März 2008 seine Tätigkeit bei der Stadtverwaltung als Hausmeister der Öfinger Osterberghalle. Anschließend fand er eine Anstellung im Bauhof. Nach fast 16 Jahren im Dienst der Stadt und insgesamt über 45 Jahren im Berufsleben trat Manger nun in den Ruhestand. Bürgermeister Jonathan Berggötz würdigte ihn als sehr zuverlässigen Mitarbeiter. Besonders seine Arbeit in der Schreinerei des Bauhofes, wo er als gelernter Zimmermann mit großem Wissen und Können eingesetzt wurde, hob der Bürgermeister hervor.

Langjährige Leiterin des Jugendhauses

Auch die langjährige Jugendhausleiterin Nicole Grieshaber wurde verabschiedet. Während ihrer über zehnjährigen Dienstzeit in Bad Dürrheim prägte sie das Jugendhaus und war eine wichtige Ansprechpartnerin für viele Jugendliche der Stadt.

Grieshaber betreute seit 2013 das Jugendhaus, welche damals noch durch das Kinder- und Familienzentrum Villingen-Schwenningen vergeben war. Als dieser Vertrag mit der Stadt aufgelöst wurde, wurde sie bei der Stadt angestellt, was für die Jugendlichen Kontinuität bedeutete – die in diese Bereich durchaus wichtig ist. Bürgermeister Berggötz würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Jugendhausleiterin: „Sie sahen die Jugendlichen wie ihre eigenen Kinder an. Wir verlieren mit ihnen eine geschätzte Mitarbeiterin, verstehen aber auch, dass sie die Chance zur Veränderung nutzen möchten“, so Berggötz zur ausscheidenden Mitarbeiterin, die zur Jugendhilfe nach Donaueschingen wechselt.

Kämmerer Thomas Berninger

Kämmerer Thomas Berninger verließ die Verwaltung zum Monatsanfang und trat den Ruhestand an. Berninger, der seit April 2019 als Kämmerer und Leiter der Eigenbetriebe für die Stadt Bad Dürrheim tätig war, kann auf eine beeindruckende Karriere im Staatsdienst zurückblicken, die im Jahr 1979 begann.

In langjähriger Führungsposition

Seine berufliche Laufbahn startete er nach seiner Ausbildung an der damaligen Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Stuttgart. Berninger sammelte Erfahrungen in verschiedenen Gemeinden, darunter Erdmannhausen, Gundelsheim, Müllheim, Badenweiler und Tuningen, wo er oft in langjähriger Führungsposition in der Finanzverwaltung tätig war. Bürgermeister Jonathan Berggötz würdigte ihn als kompetenten Fachmann und lobte seine Eigenschaften: „Sie waren verantwortungsbewusst, verlässlich, und auch menschlich sehr geschätzt. Sie werden uns fehlen.“