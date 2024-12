Stadtverwaltung Bad Dürrheim: Bürgerdienste haben neue Besuchsadresse

1 Karin Holweger nimmt im Einwohnermeldeamt, jetzt in der Luisenstraße 10, Anträge auf Ausstellung von Ausweisen oder Wahlscheinen entgegen. Foto: Stadt Bad Dürrheim

Kisten packen, wieder ausräumen und sich neu einrichten – so lautete das Motto für einen Teil der Stadtverwaltung, der kürzlich in das Gebäude Luisenstraße 10 gegenüber dem Kurhaus gezogen ist. Dort gibt es jetzt Ausweise, Reisepässe und vieles mehr.









Link kopiert



In den letzten Tagen wurde der Fachbereich Bürgerdienste aus dem rückwärtigen Anbau des Rathauses verlagert. Dieser Umzug war notwendig, da der Anbau abgerissen werden soll, da er in einem so schlechten Zustand ist, dass eine Sanierung nicht sinnvoll erscheint.